ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ поднял официальный курс доллара выше психологической отметки

Новости » Финансы     23.03.2020 - 16:10
НБУ поднял официальный курс доллара выше психологической отметки
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

С начала года доллар подорожал на 13% и впервые с января 2019 года превысил уровень 28 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,1126 гривен за доллар, что на 38 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 24 марта установлен на таком уровне: 28,1126 гривен за 1 доллар (+0,374 грн). При этом курс доллара на 23 марта составляет 27,7386 гривен за 1 доллар.

НБУ поднял официальный курс доллара выше психологической отметки

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс установлен на максимальном значении с января 2019 года. При этом по сравнению 31 декабря 2019 года курс доллара к гривне вырос на 12,8% - с 24,9196 грн/доллар до 28,1126 грн/доллар.

НБУ поднял официальный курс доллара выше психологической отметки

bank.gov.ua

Напомним, 23 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 55 копеек до 28,10 гривен за доллар, курс в покупке до 27,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 51 копейку до 30,06 гривен за евро. При этом 12:00 курс доллара вырос до 28,10-28,16 грн/доллар.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 23 марта справочный курс на уровне 28,13 грн/доллар, повысив его по сравнению с 20 марта (27,94 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 23 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 28,37 гривен за доллар, курс евро снизился 12 копеек до 30,30 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,58 (27,43 - 20 марта), продажи - 28,37 (28,33 - 20 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,27 (29,32 - 20 марта), продажи - 30,30 (30,42 - 20 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,10 (3,10 - 20 марта), продажи 3,67 (3,67 - 20 марта) грн за 10 рублей.

Новый рост: что происходит с курсом доллара 23 марта В НБУ заметили спад ажиотажного спроса населения на валюту
Новости Украины курс НБУКурс гривныКурс доллара
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь