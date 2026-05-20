На Оріхівському напрямку бійці 166 окремого мотострілецького полку масово загинули через отруєне спиртне, і пролежали без евакуації майже тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Головне управління розвідки МО нагадало, що у кожного російського окупанта є вибір - загинути на війні від паленого алкоголю чи чогось іншого або здатися в полон через Telegram-бот проєкту "Хочу жить".

Загиблі належали до 166 окремого мотострілецького полку 19 мотострілецької дивізії 58-ї армії РФ, яка діє на Запорізькому фронті.

Окупант також уточнив, що тіла не евакуйовували щонайменше п'ять-шість днів після загибелі.

"Там есть на СНТ такая НП-шка наша была, помнишь Чингис, Чингис, где очень много, очень много 200, которые "синевой" отравились", - згадав один з росіян.

