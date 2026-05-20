На Запоріжжі окупанти масово потруїлись алкоголем: їхні тіла не забирали тиждень

13:53 20.05.2026 Ср
2 хв
ГУР перехопило цікаві розмови окупантів
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: російські окупанти масово потруїлись алкоголем (Getty Images)
На Оріхівському напрямку бійці 166 окремого мотострілецького полку масово загинули через отруєне спиртне, і пролежали без евакуації майже тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Від 8 до 10 тіл на одному пункті

У перехопленому записі двоє військових РФ обговорюють спостережний пункт, де масово загинули їхні побратими.

"Там есть на СНТ такая НП-шка наша была, помнишь Чингис, Чингис, где очень много, очень много 200, которые "синевой" отравились", - згадав один з росіян.

"Там 8 или 10 тел лежали", - підтвердив його співрозмовник.

Тіла лежали непохованими п'ять-шість днів

Окупант також уточнив, що тіла не евакуйовували щонайменше п'ять-шість днів після загибелі.

"И наши, и союзники, аккуратно сложены были, укрыты спальниками, вроде, лежали", - описав він.

Загиблі належали до 166 окремого мотострілецького полку 19 мотострілецької дивізії 58-ї армії РФ, яка діє на Запорізькому фронті.

Головне управління розвідки МО нагадало, що у кожного російського окупанта є вибір - загинути на війні від паленого алкоголю чи чогось іншого або здатися в полон через Telegram-бот проєкту "Хочу жить".

Нагадаємо, нещодавно українські десантники раніше зірвали черговий штурм окупантів по газовій трубі на Сумщині. Шестеро нападників були знищені ще на підході - FPV-дроном і артилерією.

Тим часом стало відомо, що Китай таємно підготував близько 200 російських військових на своїй території наприкінці минулого року. Частина з них після навчання повернулася воювати в Україну.

Летіли дрони та балістика, понад 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
