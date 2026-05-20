ua en ru
Ср, 20 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На Запорожье оккупанты массово отравились алкоголем: их тела не забирали неделю

13:53 20.05.2026 Ср
2 мин
ГУР перехватило интересные разговоры оккупантов
aimg Елена Чупровская
На Запорожье оккупанты массово отравились алкоголем: их тела не забирали неделю Иллюстративное фото: российские оккупанты массово отравились алкоголем (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

На Ореховском направлении бойцы 166 отдельного мотострелкового полка массово погибли из-за отравленного спиртного, и пролежали без эвакуации почти неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Читайте также: На войне в Украине погибли 2000 жителей Крыма, - СМИ

От 8 до 10 тел на одном пункте

В перехваченной записи двое военных РФ обсуждают наблюдательный пункт, где массово погибли их собратья.

"Там есть на СНТ такая НП-шка наша была, помнишь Чингис, Чингис, где очень много, очень много 200, которые "синевой" отравились", - вспомнил один из россиян.

"Там 8 или 10 тел лежали", - подтвердил его собеседник.

Тела лежали непогребенными пять-шесть дней

Оккупант также уточнил, что тела не эвакуировали по меньшей мере пять-шесть дней после гибели.

"И наши, и союзники, аккуратно сложены были, укрыты спальниками, вроде, лежали", - описал он.

Погибшие принадлежали к 166 отдельному мотострелковому полку 19 мотострелковой дивизии 58-й армии РФ, которая действует на Запорожском фронте.

Главное управление разведки МО напомнило, что у каждого российского оккупанта есть выбор - погибнуть на войне от паленого алкоголя или чего-то другого или сдаться в плен через Telegram-бот проекта "Хочу жить".

Напомним, недавно украинские десантники ранее сорвали очередной штурм оккупантов по газовой трубе на Сумщине. Шестеро нападавших были уничтожены еще на подходе - FPV-дроном и артиллерией.

Тем временем стало известно, что Китай тайно подготовил около 200 российских военных на своей территории в конце прошлого года. Часть из них после обучения вернулась воевать в Украину.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Войска РФ
Новости
Летели дроны и баллистика, более 20 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
Летели дроны и баллистика, более 20 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
Аналитика
Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России