На Запорожье оккупанты массово отравились алкоголем: их тела не забирали неделю
На Ореховском направлении бойцы 166 отдельного мотострелкового полка массово погибли из-за отравленного спиртного, и пролежали без эвакуации почти неделю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
От 8 до 10 тел на одном пункте
В перехваченной записи двое военных РФ обсуждают наблюдательный пункт, где массово погибли их собратья.
"Там есть на СНТ такая НП-шка наша была, помнишь Чингис, Чингис, где очень много, очень много 200, которые "синевой" отравились", - вспомнил один из россиян.
"Там 8 или 10 тел лежали", - подтвердил его собеседник.
Тела лежали непогребенными пять-шесть дней
Оккупант также уточнил, что тела не эвакуировали по меньшей мере пять-шесть дней после гибели.
"И наши, и союзники, аккуратно сложены были, укрыты спальниками, вроде, лежали", - описал он.
Погибшие принадлежали к 166 отдельному мотострелковому полку 19 мотострелковой дивизии 58-й армии РФ, которая действует на Запорожском фронте.
Главное управление разведки МО напомнило, что у каждого российского оккупанта есть выбор - погибнуть на войне от паленого алкоголя или чего-то другого или сдаться в плен через Telegram-бот проекта "Хочу жить".
