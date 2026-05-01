ДШВ зірвали черговий штурм окупантів по газовій трубі на Сумщині (відео)
У Сумській області російські окупанти вкотре намагалися штурмувати позиції українських військ по газовій трубі. Однак спроба виявилася невдалою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 71 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Шестеро російських військових намагалися використати газову трубу, щоб наблизитися до позицій українських бійців. Однак ще на підході їх почали виявляти й знищувати в полі.
Першого ліквідував FPV-дрон. Подальшу групу накрила артилерія просто на відкритій місцевості, коли ті намагалися розосередитися.
Частина, що вижила після ударів, спробувала сховатися серед дерев, але була знешкоджена засобами ураження, зокрема славнознісним дроном Vampire.
В результаті ворохий штурм був повністю зірваний, а вся група окупантів - знищена.
У ДШВ також розповіли, що 1 травня окупанти вчергове оголосили про "захоплення" населеного пункту Корчаківка на Сумщині і "перемелювання" української оборони.
"Так от вам приклад, чим такі заяви закінчуються в реальному житті", - зазначили українські бійці в дописі під відео.
Росіяни використовують газові труби для штурмів
Нагадаємо, російські окупанти почали лізти по спустошеним газовим трубам, щоб дібратись до Куп'янська на Харківщині, ще минулого року.
Водночас ЗСУ перешкоджають такій тактиці ворога - то підривають, то затоплюють труби.
У районі Куп'янська є декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, а вихід з четвертої знаходиться під контролем Сил оборони.
Крім того, нещодавно російські підрозділи робили спробу прориву, обравши як маршрут газову трубу, на Курському напрямку.
Цей метод, який ворог використовує не вперше, був доповнений маневром на легкому транспорті. Незважаючи на розрахунок на раптовість і швидкість, пересування груп було своєчасно зафіксовано засобами розвідки.
Також речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів, що росіяни відпрацьовують на тимчасово окупованих територіях навички просування по газових трубах. Вони хочуть наступати у такий спосіб на Оріхівському напрямку.