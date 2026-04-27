На війні в Україні загинули 2000 жителів Криму, - ЗМІ
За час повномасштабної війни в Україні загинуло щонайменше 2000 військових з території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт "Груз 200" Радіо Свобода "Крим.Реалії".
Журналістам вдалося верифікувати 2000 некрологів кримчан, які воювали у складі армії Росії. Найбільше повідомлень про загибель припадає на Севастополь - 520 осіб. На другому місці опинився Керченський (Ленінський) район із 225 похоронками. Найчастіше окупанти гинуть на території Донецької області.
Аналітики фіксують зміну тенденцій у складі армії країни-агресорки: кількість добровольців з півострова різко зменшується. Якщо у 2023 та 2024 роках фіксувалося до 70 таких некрологів щорічно, то у 2025 році - лише 28.
Серед ліквідованих кримчан все більше ув'язнених
Водночас зростає кількість ліквідованих ув'язнених, які нині становлять щонайменше 10% від усіх верифікованих втрат.
Загалом статистика загиблих за статусом виглядає так:
- контрактники - 486;
- кадрові військові РФ - 235;
- ув’язнені - 201;
- добровольці - 199;
- мобілізовані - 118;
- строковики - 12.
Переважній більшості ліквідованих військових було від 40 до 50 років (близько чверті загиблих народилися у 1960-1970-х роках).
Серед військових формувань найбільших втрат зазнала 810-та окрема бригада морської піхоти РФ (Севастополь) - підтверджено загибель 311 її бійців. Однак останнім часом кримчани дедалі частіше гинуть у складі підрозділів, які дислокуються за межами півострова.
Найбільше окупантів з Криму загинули 2024 року (601 некролог). На другому місці - 2025-й (582 некрологи). Журналісти наголошують, що ці цифри не є вичерпними, оскільки Росія приховує реальні втрати, а багато військових роками вважаються зниклими безвісти.
Нагадаємо, 22 квітня Сили безпілотних систем уразили базу спецпідрозділу ФСБ. Було знищено пункт управління і місце дислокації окупантів, внаслідок чого загинули 27 кадрових спецпризначенців.
Зазначимо, президент Фінляндії Олександр Стубб розповів, що за останні чотири місяці Україна щомісяця вбивала або ранила від 30 000 до 35 000 російських солдатів.