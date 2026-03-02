ua en ru
Пн, 02 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Запасів ракет лише на 4 дні: Трампа просять зупинити удари по Ірану, - ЗМІ

Понеділок 02 березня 2026 21:06
UA EN RU
Запасів ракет лише на 4 дні: Трампа просять зупинити удари по Ірану, - ЗМІ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

ОАЕ та Катар хочуть переконати президента США Дональда Трампа уникнути затяжної військової операції проти Ірану. Причина полягає в тому, що ракети для ППО у Катару вже майже скінчилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: "Ми ще не починали": Трамп погрожує Ірану ще масштабнішою атакою

Джерела агентства розповіли, що ОАЕ та Катар працюють над швидким посиленням своїх систем ППО. Зазначається, що запасів перехоплювачів Patriot в Катарі вистачить на чотири дні при нинішньому темпі використання.

ОАЕ запросили допомогу у своїх союзників в області протиповітряної оборони середньої дальності, а Катар звернувся за допомогою в протидії атакам безпілотників.

Що передувало

ОАЕ та Катар хочуть швидкого дипломатичного завершення конфлікту та запобіганню регіональній ескалації. Згідно з оцінкою Катару, якщо судноплавні шляхи в регіоні залишатимуться порушеними до середини тижня, це спричинить ще сильнішу ринкову реакцію на ціни на природний газ.

Зокрема, ціни на газ у Європі підскочили на 50% після зупинки виробництва скрапленого газу на найбільшому у світі експортному підприємстві після атаки іранських дронів.

Держави Перської затоки також побоюються, що хаос і припинення авіасполучення можуть вдарити по їхніх економіках і відлякати туристів та іноземних інвесторів.

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, у суботу, 28 лютого Ізраїль спільно з США завдали серії ударів по Ірану. За словами американського президента Дональда Трампа, США розпочали військову кампанію для усунення загроз з боку чинного режиму.

За даними ЗМІ, Трамп віддав наказ про масштабну повітряну атаку на Іран після тривалого лобіювання з боку Ізраїлю та Саудівської Аравії. В результаті ударів було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

За словами Трампа, операція США проти Ірану триватиме не більше чотирьох тижнів. Він повідомив, що саме такий термін було закладено в план угоди від самого початку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Об'єднані Арабські Емірати Катар Дональд Трамп
Новини
Відбили більше, ніж РФ захопила: Сирський підбив підсумки зими на фронті
Відбили більше, ніж РФ захопила: Сирський підбив підсумки зими на фронті
Аналітика
Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою