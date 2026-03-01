ua en ru
Пн, 02 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп зробив заяву про терміни завершення операції проти Ірану

США, Неділя 01 березня 2026 23:59
UA EN RU
Трамп зробив заяву про терміни завершення операції проти Ірану Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявив, що кампанія проти Ірану не буде тривати довше, ніж чотири тижні. Так було заплановано із самого початку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю лідера США для NBC News.

Читайте також: Війна на знищення режиму? Чому США та Ізраїль почали масовану атаку на Іран

Трамп припустив, що наступні чотири тижні будуть тривати інтенсивні бойові дії. Втім, він впевнений в тому, що Іран зазнає поразки, а результати іранських ударів його не здивували.

"Це завжди був чотиритижневий процес. Ми припускали, що він триватиме близько чотирьох тижнів. Завжди йшлося про чотиритижневий процес, тому, незважаючи на всю міць країни, це триватиме чотири тижні або навіть менше", - зазначив він.

Зазначимо, ЗМІ вважають, що причина таких заяв Трампа - це не його впевненість у перемозі за чотири тижні. США та Ізраїль намагаються якнайшвидше підірвати військову міць Ірану та змусити його капітулювати, оскільки вже зараз у повний зріст постала проблема - величезні витрати боєприпасів до систем ППО можуть залишити Вашингтон з пустими арсеналами.

Сам Трамп під час того ж самого інтерв'ю визнав, що американські війська у операції проти Ірану після ударів у відповідь Тегерана вже мають втрати. Американський президент вже назвав умову, за якої може призупинити операцію.

Зокрема під час ударів було ліквідовано більшість військового керівництва Ірану та верховного лідера країни, аятолу Алі Хаменеї. За твердженням Трампа, внаслідок атак Іран позбувся відразу 48 чиновників.

При цьому Дональд Трамп стверджує, що нові іранські лідери хочуть відновити діалог зі США, і він згоден на це. Однак терміни, коли будуть зустрічі - не уточнив. Наразі бойові дії тривають, США та Ізраїль б'ють по Ірану, той у відповідь обстрілює майже всі сусідні країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
Новини
"Падіння Путіна неминуче": Сибіга назвав три факти, що доводять крах російського впливу
"Падіння Путіна неминуче": Сибіга назвав три факти, що доводять крах російського впливу
Аналітика
Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою