Трамп зробив заяву про терміни завершення операції проти Ірану
Президент США Дональд Трамп заявив, що кампанія проти Ірану не буде тривати довше, ніж чотири тижні. Так було заплановано із самого початку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю лідера США для NBC News.
Трамп припустив, що наступні чотири тижні будуть тривати інтенсивні бойові дії. Втім, він впевнений в тому, що Іран зазнає поразки, а результати іранських ударів його не здивували.
"Це завжди був чотиритижневий процес. Ми припускали, що він триватиме близько чотирьох тижнів. Завжди йшлося про чотиритижневий процес, тому, незважаючи на всю міць країни, це триватиме чотири тижні або навіть менше", - зазначив він.
Зазначимо, ЗМІ вважають, що причина таких заяв Трампа - це не його впевненість у перемозі за чотири тижні. США та Ізраїль намагаються якнайшвидше підірвати військову міць Ірану та змусити його капітулювати, оскільки вже зараз у повний зріст постала проблема - величезні витрати боєприпасів до систем ППО можуть залишити Вашингтон з пустими арсеналами.
Сам Трамп під час того ж самого інтерв'ю визнав, що американські війська у операції проти Ірану після ударів у відповідь Тегерана вже мають втрати. Американський президент вже назвав умову, за якої може призупинити операцію.
Зокрема під час ударів було ліквідовано більшість військового керівництва Ірану та верховного лідера країни, аятолу Алі Хаменеї. За твердженням Трампа, внаслідок атак Іран позбувся відразу 48 чиновників.
При цьому Дональд Трамп стверджує, що нові іранські лідери хочуть відновити діалог зі США, і він згоден на це. Однак терміни, коли будуть зустрічі - не уточнив. Наразі бойові дії тривають, США та Ізраїль б'ють по Ірану, той у відповідь обстрілює майже всі сусідні країни.