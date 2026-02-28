ua en ru
Головна » Новини » У світі

Найбільша операція з часів Іраку? Трамп пояснив, чому США атакували Іран

Субота 28 лютого 2026 09:52
Найбільша операція з часів Іраку? Трамп пояснив, чому США атакували Іран Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані для усунення загроз з боку чинного режиму. Основною метою операції названо захист американського народу та союзників.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Truth Social.

Читайте також: Удар на випередження: Ізраїль атакував Іран, по всій країні введено надзвичайний стан

Причини військової операції

За словами американського лідера, рішення про початок кампанії зумовлене необхідністю ліквідувати "неминучі загрози", що походять від іранського режиму. Трамп назвав керівництво країни "жорстокою групою людей", чия діяльність несе пряму небезпеку для США, "наших військ, нашим базам за кордоном і нашим союзникам по всьому світу".

"Їхня загрозлива діяльність безпосередньо наражає на небезпеку Сполучені Штати, наші війська, наші бази за кордоном і наших союзників у всьому світі", - підкреслив президент у восьмихвилинному зверненні.

Звинувачення на адресу Тегерана

Трамп зазначив, що протягом 47 років іранський режим проводив кампанію кровопролиття та масових убивств. За його словами, цілями Тегерана регулярно ставали американські військові та невинні люди в багатьох країнах.

"Це був масовий терор, і ми більше не збираємося цього терпіти", - заявив американський президент, згадавши попередні атаки іранців проти американців.

Він також нагадав, що іранська влада десятиліттями використовує ворожу риторику на адресу Вашингтона, що врешті-решт призвело до нинішньої військової відповіді.

"Наша мета - захистити американський народ шляхом усунення безпосередніх загроз з боку іранського режиму, групи дуже жорстоких, жахливих людей", - додав Трамп.

Окрім того, Трамп закликав народ Ірану брати владу в свої руки, після того як операцію буде завершено.

"Це буде, ймовірно, ваш єдиний шанс на багато поколінь. Протягом багатьох років ви просили Америку про допомогу, але ви її ніколи не отримували", - сказав американський лідер, звертаючись до іранців.

Удари по Ірану

Нагадаємо, відносини між Вашингтоном та Тегераном залишалися напруженими протягом тривалого часу через іранську ядерну програму та підтримку радикальних угруповань на Близькому Сході. Раніше США неодноразово запроваджували жорсткі економічні санкції проти Ірану, намагаючись обмежити його вплив у регіоні.

Зранку 28 лютого Ізраїль завдав превентильного удару по Ірану для усунення загроз безпеці.

Пізніше стало відомо, що атака на Іран є спільною операцією Ізраїлю та США.

Дональд Трамп Ізраїль Іран Сполучені Штати Америки
