Главная » Новости » В мире

Запасов ракет только на 4 дня: Трампа просят остановить удары по Ирану, - СМИ

Понедельник 02 марта 2026 21:06
Запасов ракет только на 4 дня: Трампа просят остановить удары по Ирану, - СМИ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

ОАЭ и Катар хотят убедить президента США Дональда Трампа избежать затяжной военной операции против Ирана. Причина заключается в том, что ракеты для ПВО у Катара уже почти закончились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: "Мы еще не начинали": Трамп угрожает Ирану еще более масштабной атакой

Источники агентства рассказали, что ОАЭ и Катар работают над быстрым усилением своих систем ПВО. Отмечается, что запасов перехватчиков Patriot в Катаре хватит на четыре дня при нынешнем темпе использования.

ОАЭ запросили помощь у своих союзников в области противовоздушной обороны средней дальности, а Катар обратился за помощью в противодействии атакам беспилотников.

Что предшествовало

ОАЭ и Катар хотят быстрого дипломатического завершения конфликта и предотвращения региональной эскалации. Согласно оценке Катара, если судоходные пути в регионе будут оставаться нарушенными до середины недели, это повлечет еще более сильную рыночную реакцию на цены на природный газ.

В частности, цены на газ в Европе подскочили на 50% после остановки производства сжиженного газа на крупнейшем в мире экспортном предприятии после атаки иранских дронов.

Государства Персидского залива также опасаются, что хаос и прекращение авиасообщения могут ударить по их экономикам и отпугнуть туристов и иностранных инвесторов.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, в субботу, 28 февраля Израиль совместно с США нанесли серии ударов по Ирану. По словам американского президента Дональда Трампа, США начали военную кампанию для устранения угроз со стороны действующего режима.

По данным СМИ, Трамп отдал приказ о масштабной воздушной атаке на Иран после длительного лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии. В результате ударов был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

По словам Трампа, операция США против Ирана продлится не более четырех недель. Он сообщил, что именно такой срок был заложен в план соглашения с самого начала.

