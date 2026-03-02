ua en ru
Катар і ОАЕ намагаються переконати Трампа "знайти вихід" із війни з Іраном, - Bloomberg

Понеділок 02 березня 2026 20:01
Катар і ОАЕ намагаються переконати Трампа "знайти вихід" із війни з Іраном, - Bloomberg Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Катар і Об'єднані Арабські Емірати хочуть домогтися якнайшвидшого завершення війни США та Ізраїлю з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Джерела видання розповіли, що Катар і ОАЕ лобіюють союзників з метою переконати Трампа знайти "шлях до виходу". Дві країни хочуть запобігти подальшій ескалації та затяжному ціновому шоку на енергетичних ринках.

Як пише Bloomberg, перспектива багатотижневої регіональної війни є жахливим сценарієм для союзників США в Перській затоці, таких як ОАЕ, Саудівська Аравія і Катар.

Держави Перської затоки побоюються, що хаос і припинення авіасполучення, які зараз розгортаються, можуть вдарити по їхніх економіках і відлякати туристів, а також іноземних інвесторів.

Після початку війни QatarEnergy призупинила виробництво скрапленого природного газу на найбільшому у світі експортному об'єкті після військових атак, а на найбільшому нафтопереробному заводі Саудівської Аравії було призупинено роботу після удару безпілотників. Ціни на паливо злетіли на світових ринках, а акції обвалилися.

Плани США

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв про те, що операція США проти Ірану триватиме не більше чотирьох тижнів.

За його словами, такий термін було закладено в план угоди від самого початку.

Незважаючи на очікувану високу інтенсивність бойових дій протягом наступного місяця, американський лідер висловив упевненість у поразці Ірану, зазначивши, що результати іранських ударів у відповідь не стали для Вашингтона несподіванкою.

