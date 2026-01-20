UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Запас води у Києві без світла: як знайти найближчий бювет із генератором

Деякі бювети в Києві можуть підключатись до генераторів під час відключень світла (фото ілюстративне: kyivcity.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

У Києві діє мережа із понад 170 бюветних комплексів. 154 із них мають можливість підключення до генератора.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Як працює бюветна мережа в Києві

У КМДА розповіли, посилаючись на спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство "Київводфонд", що у столиці наразі діє мережа із понад 170 бюветних комплексів.

"154 із них мають можливість підключення до генератора", - пояснили українцям.

Зазначається, що бюветна мережа є тимчасовим джерелом води для містян:

  • у разі знеструмлення насосних станцій;
  • поки роботу системи водопостачання не відновлять.

"Бювети в пішій доступності працюють у всіх мікрорайонах столиці", - наголосили у КМДА.

Електронна карта працюючих бюветів (скриншот: kyivvodfond.com.ua)

Як знайти найближчий до свого будинку бювет

Для того, щоб знайти найближчий до свого будинку в Києві бювет, можна скористатись відповідною мапою на сайті СВКП "Київводфонд".

Мешканцям і гостям столиці пояснили, що на цій карті бювети позначені різними кольорами.

"Зокрема фіолетовим - ті комплекси, що мають можливість підключення до генератора", - розповіли громадянам.

Насамкінець у КМДА нагадали, що на випадок відключень електроенергії для містян підготували необхідні інструкції та рекомендації.

"Ці поради також перекладені жестовою мовою", - підсумували у прес-службі міської держадміністрації.

Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, в ніч на 20 січня РФ вкотре атакувала Київ, використавши балістичні ракети та дрони. У місті пролунали потужні вибухи, через що в деяких локаціях виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

Пошкодження були зафіксовані у різних районах.

Зранку після комбінованого ворожого удару без тепла в Києві залишались 5635 багатоквартирних будинків. Без електропостачання внаслідок нічної атаки РФ по об'єктах енергетики столиці залишалися понад 335 тисяч киян.

Було знеструмлено також об'єкти водопровідної інфраструктури міста, внаслідок чого водопостачання у більшості районів або відсутнє зовсім, або подається зі зниженим тиском.

Згодом у КМДА повідомили, що на лівому березі Києва внаслідок ворожих обстрілів виникли пожежі, а над містом утворився смог.

З огляду на це громадянам пояснили, як уберегти здоров'я та стежити за якістю повітря у столиці.

Читайте також, скільки води потрібно мати у запасі, як правильно її зберігати та як підтримувати особисту гігієну за будь-яких умов.

