Запас води у Києві без світла: як знайти найближчий бювет із генератором

Як працює бюветна мережа в Києві

У КМДА розповіли, посилаючись на спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство "Київводфонд", що у столиці наразі діє мережа із понад 170 бюветних комплексів.

"154 із них мають можливість підключення до генератора", - пояснили українцям.

Зазначається, що бюветна мережа є тимчасовим джерелом води для містян:

у разі знеструмлення насосних станцій;

поки роботу системи водопостачання не відновлять.

"Бювети в пішій доступності працюють у всіх мікрорайонах столиці", - наголосили у КМДА.

Електронна карта працюючих бюветів (скриншот: kyivvodfond.com.ua)

Як знайти найближчий до свого будинку бювет

Для того, щоб знайти найближчий до свого будинку в Києві бювет, можна скористатись відповідною мапою на сайті СВКП "Київводфонд".

Мешканцям і гостям столиці пояснили, що на цій карті бювети позначені різними кольорами.

"Зокрема фіолетовим - ті комплекси, що мають можливість підключення до генератора", - розповіли громадянам.

Насамкінець у КМДА нагадали, що на випадок відключень електроенергії для містян підготували необхідні інструкції та рекомендації.

"Ці поради також перекладені жестовою мовою", - підсумували у прес-службі міської держадміністрації.

Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)