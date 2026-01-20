Запас води у Києві без світла: як знайти найближчий бювет із генератором

У Києві діє мережа із понад 170 бюветних комплексів. 154 із них мають можливість підключення до генератора.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.
У КМДА розповіли, посилаючись на спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство "Київводфонд", що у столиці наразі діє мережа із понад 170 бюветних комплексів.
"154 із них мають можливість підключення до генератора", - пояснили українцям.
Зазначається, що бюветна мережа є тимчасовим джерелом води для містян:
"Бювети в пішій доступності працюють у всіх мікрорайонах столиці", - наголосили у КМДА.
Для того, щоб знайти найближчий до свого будинку в Києві бювет, можна скористатись відповідною мапою на сайті СВКП "Київводфонд".
Мешканцям і гостям столиці пояснили, що на цій карті бювети позначені різними кольорами.
"Зокрема фіолетовим - ті комплекси, що мають можливість підключення до генератора", - розповіли громадянам.
Насамкінець у КМДА нагадали, що на випадок відключень електроенергії для містян підготували необхідні інструкції та рекомендації.
"Ці поради також перекладені жестовою мовою", - підсумували у прес-службі міської держадміністрації.
Нагадаємо, в ніч на 20 січня РФ вкотре атакувала Київ, використавши балістичні ракети та дрони. У місті пролунали потужні вибухи, через що в деяких локаціях виникли проблеми з електро- та водопостачанням.
Пошкодження були зафіксовані у різних районах.
Зранку після комбінованого ворожого удару без тепла в Києві залишались 5635 багатоквартирних будинків. Без електропостачання внаслідок нічної атаки РФ по об'єктах енергетики столиці залишалися понад 335 тисяч киян.
Було знеструмлено також об'єкти водопровідної інфраструктури міста, внаслідок чого водопостачання у більшості районів або відсутнє зовсім, або подається зі зниженим тиском.
Згодом у КМДА повідомили, що на лівому березі Києва внаслідок ворожих обстрілів виникли пожежі, а над містом утворився смог.
З огляду на це громадянам пояснили, як уберегти здоров'я та стежити за якістю повітря у столиці.
