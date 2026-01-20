RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Запас воды в Киеве без света: как найти ближайший бювет с генератором

Некоторые бюветы в Киеве могут подключаться к генераторам во время отключений света (фото иллюстративное: kyivcity.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве действует сеть из более 170 бюветных комплексов. 154 из них имеют возможность подключения к генератору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Как работает бюветная сеть в Киеве

В КГГА рассказали, ссылаясь на специализированное водохозяйственное коммунальное предприятие "Киевводфонд", что в столице сейчас действует сеть из более 170 бюветных комплексов.

"154 из них имеют возможность подключения к генератору", - объяснили украинцам.

Отмечается, что бюветная сеть является временным источником воды для горожан:

  • в случае обесточивания насосных станций;
  • пока работу системы водоснабжения не восстановят.

"Бюветы в пешей доступности работают во всех микрорайонах столицы", - подчеркнули в КГГА.

Электронная карта работающих бюветов (скриншот: kyivvodfond.com.ua)

Как найти ближайший к своему дому бювет

Для того чтобы найти ближайший к своему дому в Киеве бювет, можно воспользоваться соответствующей картой на сайте СВКП "Киевводфонд".

Жителям и гостям столицы объяснили, что на этой карте бюветы обозначены разными цветами.

"В частности фиолетовым - те комплексы, которые имеют возможность подключения к генератору", - рассказали гражданам.

В завершение в КГГА напомнили, что на случай отключений электроэнергии для горожан подготовили необходимые инструкции и рекомендации.

"Эти советы также переведены на жестовом языке", - подытожили в пресс-службе городской госадминистрации.

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Напомним, в ночь на 20 января РФ в очередной раз атаковала Киев, использовав баллистические ракеты и дроны. В городе прогремели мощные взрывы, из-за чего в некоторых локациях возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

Повреждения были зафиксированы в разных районах.

Утром после комбинированного вражеского удара без тепла в Киеве оставались 5635 многоквартирных домов. Без электроснабжения в результате ночной атаки РФ по объектам энергетики столицы оставались более 335 тысяч киевлян.

Были обесточены также объекты водопроводной инфраструктуры города, в результате чего водоснабжение в большинстве районов либо отсутствует совсем, либо подается с пониженным давлением.

Позже в КГГА сообщили, что на левом берегу Киева в результате вражеских обстрелов возникли пожары, а над городом образовался смог.

Учитывая это, гражданам объяснили, как уберечь здоровье и следить за качеством воздуха в столице.

Читайте также, сколько воды нужно иметь в запасе, как правильно ее хранить и как поддерживать личную гигиену при любых условиях.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГАКиевОбстрел КиеваВодоснабжениебюветыСоветыОтключения света