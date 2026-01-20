Запас воды в Киеве без света: как найти ближайший бювет с генератором

Как работает бюветная сеть в Киеве

В КГГА рассказали, ссылаясь на специализированное водохозяйственное коммунальное предприятие "Киевводфонд", что в столице сейчас действует сеть из более 170 бюветных комплексов.

"154 из них имеют возможность подключения к генератору", - объяснили украинцам.

Отмечается, что бюветная сеть является временным источником воды для горожан:

в случае обесточивания насосных станций;

пока работу системы водоснабжения не восстановят.

"Бюветы в пешей доступности работают во всех микрорайонах столицы", - подчеркнули в КГГА.

Электронная карта работающих бюветов (скриншот: kyivvodfond.com.ua)

Как найти ближайший к своему дому бювет

Для того чтобы найти ближайший к своему дому в Киеве бювет, можно воспользоваться соответствующей картой на сайте СВКП "Киевводфонд".

Жителям и гостям столицы объяснили, что на этой карте бюветы обозначены разными цветами.

"В частности фиолетовым - те комплексы, которые имеют возможность подключения к генератору", - рассказали гражданам.

В завершение в КГГА напомнили, что на случай отключений электроэнергии для горожан подготовили необходимые инструкции и рекомендации.

"Эти советы также переведены на жестовом языке", - подытожили в пресс-службе городской госадминистрации.

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)