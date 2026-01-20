Київ залишився без води через обстріли: де найскладніша ситуація

У Києві через ворожі обстріли знеструмлено об’єкти водопровідної інфраструктури, внаслідок чого водопостачання відсутнє або подається зі зниженим тиском у більшості районів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПрАТ "АК "Київводоканал" .

Наразі водопостачання повністю відсутнє майже на всій Лівобережній частині столиці, зокрема у Деснянському, Дарницькому та Дніпровському районах. Житловий масив Троєщина отримує воду зі зниженим тиском.

На зниженому тиску залишаються водопровідні мережі у Шевченківському, Солом’янському та Голосіївському районах. У Печерському районі водопостачання є лише в окремих зонах.

Коли відновлять водопостачання

У Київводоканалі повідомили, що їхні фахівці спільно з енергетиками працюють над стабілізацією ситуації.

"Проводяться роботи з відновлення електроживлення та нормального режиму роботи системи водопостачання", - зазначили у компанії.

Про терміни повного відновлення водопостачання обіцяють повідомити додатково.