ua en ru
Вт, 20 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Запас води у Києві без світла: як знайти найближчий бювет із генератором

Вівторок 20 січня 2026 16:46
UA EN RU
Запас води у Києві без світла: як знайти найближчий бювет із генератором Деякі бювети в Києві можуть підключатись до генераторів під час відключень світла (фото ілюстративне: kyivcity.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

У Києві діє мережа із понад 170 бюветних комплексів. 154 із них мають можливість підключення до генератора.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Як працює бюветна мережа в Києві

У КМДА розповіли, посилаючись на спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство "Київводфонд", що у столиці наразі діє мережа із понад 170 бюветних комплексів.

"154 із них мають можливість підключення до генератора", - пояснили українцям.

Зазначається, що бюветна мережа є тимчасовим джерелом води для містян:

  • у разі знеструмлення насосних станцій;
  • поки роботу системи водопостачання не відновлять.

"Бювети в пішій доступності працюють у всіх мікрорайонах столиці", - наголосили у КМДА.

Запас води у Києві без світла: як знайти найближчий бювет із генераторомЕлектронна карта працюючих бюветів (скриншот: kyivvodfond.com.ua)

Як знайти найближчий до свого будинку бювет

Для того, щоб знайти найближчий до свого будинку в Києві бювет, можна скористатись відповідною мапою на сайті СВКП "Київводфонд".

Мешканцям і гостям столиці пояснили, що на цій карті бювети позначені різними кольорами.

"Зокрема фіолетовим - ті комплекси, що мають можливість підключення до генератора", - розповіли громадянам.

Насамкінець у КМДА нагадали, що на випадок відключень електроенергії для містян підготували необхідні інструкції та рекомендації.

"Ці поради також перекладені жестовою мовою", - підсумували у прес-службі міської держадміністрації.

Запас води у Києві без світла: як знайти найближчий бювет із генераторомПублікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, в ніч на 20 січня РФ вкотре атакувала Київ, використавши балістичні ракети та дрони. У місті пролунали потужні вибухи, через що в деяких локаціях виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

Пошкодження були зафіксовані у різних районах.

Зранку після комбінованого ворожого удару без тепла в Києві залишались 5635 багатоквартирних будинків. Без електропостачання внаслідок нічної атаки РФ по об'єктах енергетики столиці залишалися понад 335 тисяч киян.

Було знеструмлено також об'єкти водопровідної інфраструктури міста, внаслідок чого водопостачання у більшості районів або відсутнє зовсім, або подається зі зниженим тиском.

Згодом у КМДА повідомили, що на лівому березі Києва внаслідок ворожих обстрілів виникли пожежі, а над містом утворився смог.

З огляду на це громадянам пояснили, як уберегти здоров'я та стежити за якістю повітря у столиці.

Читайте також, скільки води потрібно мати у запасі, як правильно її зберігати та як підтримувати особисту гігієну за будь-яких умов.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА Київ Обстріл Києва Водопостачання бюветы Поради Відключеня світла
Новини
Зеленський: у нас ППО не стало менше, але ракет у Росії - більше
Зеленський: у нас ППО не стало менше, але ракет у Росії - більше
Аналітика
Війна за Гренландію. Як Трамп шантажує Європу тарифами і що це означає для України
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за Гренландію. Як Трамп шантажує Європу тарифами і що це означає для України