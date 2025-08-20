Занадто небезпечно: "Укрпошта" закриває відділення в одному з міст Донецької області

Сьогодні, 20 серпня, "Укрпошта" закриває свої відділення в одному з населених пунктів Донецької області. Йдеться про місто Костянтинівка (Краматорський район).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Facebook.

Що відомо про закриття відділень "Укрпошти"

"Дуже важко це казати, але… сьогодні ми закриваємо наші відділення "Укрпошта" в Костянтинівці (Донецька область)", - написав Смілянський і пояснив ситуацію:

продовжувати роботу стало занадто небезпечно ;

; збереження життя працівників і клієнтів переважило бажання підтримати тих, хто досі лишається в місті.

"Вже протягом тривалого часу в Костянтинівці ми були одні: ні банків, ні колег-конкурентів. Там була лише "Укрпошта", яка підтримувала життя тисяч людей і наших героїв із ЗСУ", - поділився гендиректор акціонерного товариства.

Він зауважив, що "снаряди нищили відділення", але "відкривали нові".

"Вибухи вибивали вікна - ми забивали їх і поверталися", - додав Смілянський.

Місцерозташування Костянтинівки (карта: google.com/maps)

Крім того, він подякував героям-поштовикам: "терменеджерці Олі, начальницям відділень (Антоніні та іншим дівчатам), листоношам, водіям, які доставляли попри дрони, і всім-всім-всім".

"Багато з вас уже знайшли нові місця роботи в "Укрпошті" на Дніпропетровщині та в інших регіонах, але я завжди пам'ятатиму наші зустрічі й обов'язково скоро приїду до вас у гості", - наголосив очільник компанії.

Де у районі відділення "Укрпошти" ще працюють

За словами Смілянського, "Укрпошта" не залишає своїх клієнтів.

Так, продовжують працювати й обслуговувати людей відділення, розташовані за 5-7 км від Костянтинівки:

у Дружківці ;

; в Олексієво-Дружківці.

"Так само ми працюємо в Добропіллі, хоча поруч багато хто вже зачинився (майже всі)", - додав гендиректор акціонерного товариства.

Водночас він зауважив, що експерти щодня аналізують ситуацію, тож "Укрпошта" буде "діяти відповідно".

"Дякую колегам, дякую ВЦА (військово-цивільній адміністрації, - Ред.) та ЗСУ за підтримку. Ми продовжуємо працювати й сподіваємося, що в мене ще буде можливість оголосити: "Укрпошта", як завжди перша, повернеться і знову відчинить свої двері в Костянтинівці", - наголосив Смілянський.

Насамкінець він визнав, що "довго думав, яке фото поставити для цього посту" й обрав урешті-решт "фото листоноші "Укрпошти" в Кураховому", де компанія теж трималась до останнього.

"Воно, як на мене, символізує нашу роботу. Дякую ДТЕК за спільну акцію "Світ тримається на тих, хто доставляє попри все". Також дякую за обидва ці кадри (і в Києві, і в Кураховому) Антону Федорову", - підсумував Смілянський.

Публікація Смілянського (скриншот: facebook.com/igor.smelyansky)