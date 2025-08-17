Окупанти у Костянтинівці обстріляли рятувальників: в ДСНС показали фото наслідків

Російські окупанти вчергове намагалися вбити українських рятувальників під час ліквідації наслідків удару. У Костянтинівці в Донецькій області росіяни вдарили по екіпажу пожежників, який тушив полум'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області.

Зазначається, що під час російського обстрілу Костянтинівки 16 серпня виникло три пожежі - горіли покрівля господарчої споруди та суха трава. На тушіння прибув екіпаж ДСНС, який ліквідував полум'я.

Пізніше окупанти влаштували ще один обстріл, через який спалахнули нежитлові будинки, господарські споруди, гараж та легковий автомобіль. На ліквідацію наслідків знову прибув екіпаж ДСНС, який приступив до роботи. В цей момент окупанти завдали повторного удару.

"Під час гасіння пожеж стався повторний обстріл із застосуванням БПЛА. Пошкоджено пожежний автомобіль: тріснуло лобове скло, пробито колесо, пошкоджено кузов та дзеркала. Особовий склад не постраждав, проте ліквідацію пожеж довелося призупинити", - сказано у повідомленні.