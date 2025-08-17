ua en ru
Нд, 17 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Окупанти у Костянтинівці обстріляли рятувальників: в ДСНС показали фото наслідків

Україна, Неділя 17 серпня 2025 17:57
UA EN RU
Окупанти у Костянтинівці обстріляли рятувальників: в ДСНС показали фото наслідків Фото: наслідки російської атаки на Костянтинівку (ДСНС)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти вчергове намагалися вбити українських рятувальників під час ліквідації наслідків удару. У Костянтинівці в Донецькій області росіяни вдарили по екіпажу пожежників, який тушив полум'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області.

Зазначається, що під час російського обстрілу Костянтинівки 16 серпня виникло три пожежі - горіли покрівля господарчої споруди та суха трава. На тушіння прибув екіпаж ДСНС, який ліквідував полум'я.

Пізніше окупанти влаштували ще один обстріл, через який спалахнули нежитлові будинки, господарські споруди, гараж та легковий автомобіль. На ліквідацію наслідків знову прибув екіпаж ДСНС, який приступив до роботи. В цей момент окупанти завдали повторного удару.

"Під час гасіння пожеж стався повторний обстріл із застосуванням БПЛА. Пошкоджено пожежний автомобіль: тріснуло лобове скло, пробито колесо, пошкоджено кузов та дзеркала. Особовий склад не постраждав, проте ліквідацію пожеж довелося призупинити", - сказано у повідомленні.

Фото: наслідки російських атак на Костянтинівку (ДСНС)

Нагадаємо, на Запоріжжі російський дрон 16 серпня атакував рятувальників. Внаслідок атаки ворога було пошкоджено рятувальну машину. До цього окупанти атакували екіпаж ДСНС під Гуляйполем, також було пошкоджено пожежну машину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Константиновка Війна в Україні
Новини
Території, церква і мова: Reuters розкрило вимоги Путіна на Алясці для завершення війни
Території, церква і мова: Reuters розкрило вимоги Путіна на Алясці для завершення війни
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія