Шахраї маскуються під "Укрпошту": українців попередили про небезпечні повідомлення

Українців попередили про нову шахрайську схему. Йдеться про надсилання фейкових повідомлень від буцімто "Укрпошти".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Центра протидії дезінформації (ЦПД) у Facebook.

Як працює нова схема шахраїв і в чому її небезпека

Згідно з інформацією ЦПД, у мережі активізувалась шахрайська схема від імені "Укрпошти".

Працює вона так:

українцям надходять SMS-повідомлення буцімто від імені "Укрпошти";

у них міститься прохання підтвердити адресу доставки замовлення;

для цього потрібно перейти за посиланням, яке насправді веде на фішинговий сайт.

"Це шахрайство. В АТ "Укрпошта" підтвердили, що компанія не має жодного стосунку до таких розсилок. "Укрпошта" не надсилає SMS із незнайомих номерів та не просить підтверджувати адресу через сторонні сайти", - повідомили у Центрі протидії дезінформації.

З огляду на численні небезпеки у мережі українців закликали:

у жодному разі не переходити за підозрілими посиланнями;

не вводити свої персональні дані.

Публікація ЦПД (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Дещо згодом у прес-службі єдиного національного оператора поштового зв'язку також повідомили про шахрайські повідомлення та нагадали, що єдиний офіційний сайт "Укрпошти" - ukrposhta.ua.

"Назва "Пошта України" у повідомленнях із "незнайомих" номерів і будь-які зайві тире, крапки й літери в лінкові говорять про шахрайство", - пояснили громадянам.

Для того, щоб уберегтись від шахраїв, у компанії порадили:

не "взаємодіяти" з подібними підозрілими повідомленнями;

не натискати на них;

не переходити за будь-якими посиланнями;

не вводити свої дані й не передавати їх стороннім особам.

"Попіклуйтеся, будь ласка, про свою інформаційну безпеку й попередьте близьких", - підсумували в АТ "Укрпошта".

Інформація про шахраїв від "Укрпошти" (скриншот: facebook.com/ukrposhta)