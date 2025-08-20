Слишком опасно: "Укрпочта" закрывает отделения в одном из городов Донецкой области

Сегодня, 20 августа, "Укрпочта" закрывает свои отделения в одном из населенных пунктов Донецкой области. Речь идет о городе Константиновка (Краматорский район).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в Facebook.

Что известно о закрытии отделений "Укрпочты"

"Очень трудно это говорить, но... сегодня мы закрываем наши отделения "Укрпочта" в Константиновке (Донецкая область)", - написал Смелянский и объяснил ситуацию:

продолжать работу стало слишком опасно ;

; сохранение жизни работников и клиентов перевесило желание поддержать тех, кто до сих пор остается в городе.

"Уже в течение длительного времени в Константиновке мы были одни: ни банков, ни коллег-конкурентов. Там была только "Укрпочта", которая поддерживала жизнь тысяч людей и наших героев из ВСУ", - поделился гендиректор акционерного общества.

Он отметил, что "снаряды уничтожали отделения", но "открывали новые".

"Взрывы выбивали окна - мы забивали их и возвращались", - добавил Смелянский.

Месторасположение Константиновки (карта: google.com/maps)

Кроме того, он поблагодарил героев-почтовиков: "терменеджера Олю, начальниц отделений (Антонину и других девушек), почтальонов, водителей, которые доставляли несмотря на дроны, и всех-всех-всех".

"Многие из вас уже нашли новые места работы в "Укрпочте" на Днепропетровщине и в других регионах, но я всегда буду помнить наши встречи и обязательно скоро приеду к вам в гости", - подчеркнул руководитель компании.

Где в районе отделения "Укрпочты" еще работают

По словам Смелянского, "Укрпочта" не оставляет своих клиентов.

Так, продолжают работать и обслуживать людей отделения, расположенные в 5-7 км от Константиновки:

в Дружковке ;

; в Алексеево-Дружковке.

"Так же мы работаем в Доброполье, хотя рядом многие уже закрылись (почти все)", - добавил гендиректор акционерного общества.

В то же время он отметил, что эксперты ежедневно анализируют ситуацию, поэтому "Укрпочта" будет "действовать соответственно".

"Спасибо коллегам, спасибо ВГА (военно-гражданской администрации, - Ред.) и ВСУ за поддержку. Мы продолжаем работать и надеемся, что у меня еще будет возможность объявить: "Укрпочта", как всегда первая, вернется и снова откроет свои двери в Константиновке", - подчеркнул Смелянский.

В завершение он признал, что "долго думал, какое фото поставить для этого поста" и выбрал в конце концов "фото почтальона "Укрпочты" в Курахово", где компания тоже держалась до последнего.

"Оно, как по мне, символизирует нашу работу. Спасибо ДТЭК за совместную акцию "Мир держится на тех, кто доставляет несмотря ни на что". Также спасибо за оба эти кадра (и в Киеве, и в Курахово) Антону Федорову", - подытожил Смелянский.

Публикация Смелянского (скриншот: facebook.com/igor.smelyansky)