ua en ru
Вт, 29 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Україну накриють перші заморозки: вже цього тижня очікується до -5

15:30 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Ірина Костенко
Україну накриють перші заморозки: вже цього тижня очікується до -5 Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

Найближчим часом в окремих областях України можуть бути відчутні заморозки вночі та вранці. Хоча вдень погода очікується по-осінньому комфортна.

Докладніше про попередження синоптиків та прогноз погоди в цих регіонах вдень 30 вересня, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

В яких областях і коли ймовірні заморозки

Згідно з попередженням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, небезпечні метеорологічні явища по території Львівської області очікуються у період:

  • з середи, 30 вересня;
  • до неділі, 4 жовтня.

Йдеться про заморозки 0...-2°С вночі та вранці (місцями):

  • на поверхні ґрунту;
  • у повітрі.

По місту Львову заморозки вночі та вранці (з 30 вересня до 4 жовтня) ймовірні на поверхні ґрунту.

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили спеціалісти .

Україну накриють перші заморозки: вже цього тижня очікується до -5Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Львівській області (інфографіка: facebook.com/LvivMeteo)

Тим часом Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології попередив мешканців і гостей регіону про заморозки на поверхні ґрунту 0...-5°С по місту Івано-Франківську та області:

  • вночі 30 вересня;
  • вночі 1 жовтня.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили експерти.

Україну накриють перші заморозки: вже цього тижня очікується до -5Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Івано-Франківській області (інфографіка: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Що покажуть стовпчики термометрів вдень 30 вересня

Згідно з прогнозом синоптиків, погоду по Львівській області впродовж 30 вересня визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

Опади - не передбачаються. Вночі та вранці ймовірний слабкий туман.

Вітер очікується південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень може становити:

  • по Львівській області - близько +17...+22°С;
  • по місту Львову - близько +18...+20°С.

В Івано-Франківській області погода в середу також очікується з мінливою хмарністю й без опадів.

Вночі та вранці - слабкий туман.

Вітер - східний, зі швидкістю 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень можуть показати:

  • по Івано-Франківській області +17...+22°С;
  • по місту Івано-Франківськ +20...+22°С;
  • на високогір'ї Карпат +8...+13°С.

"Медико-метеорологічні умови 1 типу. Видимість на автошляхах добра, в тумані 600-900 м", - уточнили спеціалісти обласного центру з гідрометеорології.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вторгнення холодного арктичного повітря з північного заходу. Тоді у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -3°С.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, як реально працюють синоптики й створюються прогнози погоди.

Читайте також, чому може "брехати" домашній термометр і як температуру повітря вимірюють точно.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Негода в Україні Погода на тиждень Погода на день Кліматолог Метеоролог Осінь
Новини
Хмара відклав візити до Німеччини та Норвегії через посилення ударів РФ по Україні, - джерела
Хмара відклав візити до Німеччини та Норвегії через посилення ударів РФ по Україні, - джерела
Аналітика
"Роботи не кровоточать": інтерв'ю з командиром підрозділу ударних НРК NC13
Тетяна Демухкореспондент РБК-Україна "Роботи не кровоточать": інтерв'ю з командиром підрозділу ударних НРК NC13