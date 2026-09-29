Україну накриють перші заморозки: вже цього тижня очікується до -5

Найближчим часом в окремих областях України можуть бути відчутні заморозки вночі та вранці. Хоча вдень погода очікується по-осінньому комфортна.

Докладніше про попередження синоптиків та прогноз погоди в цих регіонах вдень 30 вересня, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

"Медико-метеорологічні умови 1 типу. Видимість на автошляхах добра, в тумані 600-900 м", - уточнили спеціалісти обласного центру з гідрометеорології.

В Івано-Франківській області погода в середу також очікується з мінливою хмарністю й без опадів.

Опади - не передбачаються. Вночі та вранці ймовірний слабкий туман.

Згідно з прогнозом синоптиків, погоду по Львівській області впродовж 30 вересня визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Івано-Франківській області (інфографіка: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Тим часом Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології попередив мешканців і гостей регіону про заморозки на поверхні ґрунту 0...-5°С по місту Івано-Франківську та області :

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Львівській області (інфографіка: facebook.com/LvivMeteo)

По місту Львову заморозки вночі та вранці (з 30 вересня до 4 жовтня) ймовірні на поверхні ґрунту.

Йдеться про заморозки 0...-2°С вночі та вранці (місцями) :

Згідно з попередженням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, небезпечні метеорологічні явища по території Львівської області очікуються у період :

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вторгнення холодного арктичного повітря з північного заходу. Тоді у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -3°С.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, як реально працюють синоптики й створюються прогнози погоди.

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