Україну накриють перші заморозки: вже цього тижня очікується до -5
Найближчим часом в окремих областях України можуть бути відчутні заморозки вночі та вранці. Хоча вдень погода очікується по-осінньому комфортна.
Докладніше про попередження синоптиків та прогноз погоди в цих регіонах вдень 30 вересня, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
В яких областях і коли ймовірні заморозки
Згідно з попередженням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, небезпечні метеорологічні явища по території Львівської області очікуються у період:
- з середи, 30 вересня;
- до неділі, 4 жовтня.
Йдеться про заморозки 0...-2°С вночі та вранці (місцями):
- на поверхні ґрунту;
- у повітрі.
По місту Львову заморозки вночі та вранці (з 30 вересня до 4 жовтня) ймовірні на поверхні ґрунту.
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили спеціалісти .
Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Львівській області (інфографіка: facebook.com/LvivMeteo)
Тим часом Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології попередив мешканців і гостей регіону про заморозки на поверхні ґрунту 0...-5°С по місту Івано-Франківську та області:
- вночі 30 вересня;
- вночі 1 жовтня.
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили експерти.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Івано-Франківській області (інфографіка: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)
Що покажуть стовпчики термометрів вдень 30 вересня
Згідно з прогнозом синоптиків, погоду по Львівській області впродовж 30 вересня визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.
Опади - не передбачаються. Вночі та вранці ймовірний слабкий туман.
Вітер очікується південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вдень може становити:
- по Львівській області - близько +17...+22°С;
- по місту Львову - близько +18...+20°С.
В Івано-Франківській області погода в середу також очікується з мінливою хмарністю й без опадів.
Вночі та вранці - слабкий туман.
Вітер - східний, зі швидкістю 3-8 м/с.
Стовпчики термометрів вдень можуть показати:
- по Івано-Франківській області +17...+22°С;
- по місту Івано-Франківськ +20...+22°С;
- на високогір'ї Карпат +8...+13°С.
"Медико-метеорологічні умови 1 типу. Видимість на автошляхах добра, в тумані 600-900 м", - уточнили спеціалісти обласного центру з гідрометеорології.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про вторгнення холодного арктичного повітря з північного заходу. Тоді у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -3°С.
Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, як реально працюють синоптики й створюються прогнози погоди.
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