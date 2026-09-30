Київ затягунув густий туман: у ДСНС пояснили, що сталось
Зранку 30 вересня у Києві спостерігався густий туман. В окремих районах міста ситуація була відчутно складніша, ніж в інших.
Докладніше про якість повітря у столиці та поради рятувальників, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація в Києві зранку 30 вересня
Зранку середи, 30 вересня, мешканці Києва почали скаржитись на густий туман чи смог, який "накрив місто густим шаром".
Дехто повідомляв також про запах диму в повітрі.
Кадрами з туманом у столиці активно ділились місцеві пабліки.
Ситуація в Києві зранку 30 вересня (фото: t.me/kievinfo_kyiv)
Що повідомили у ДСНС України
У прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій підтвердили, що в Києві спостерігався густий туман.
Пояснюючи причину, рятувальники наголосили: "Це наслідки попередніх обстрілів".
Річ у тім, що залишки диму й сажі від пожеж піднялися у верхні шари атмосфери.
Тим часом антициклон - тимчасово притискає їх до землі.
"Вітру зараз майже немає, тому повітря не продувається. Але як тільки він підхопить цей туман і вийде сонце - усе поступово розійдеться", - повідомили у ДСНС.
Що радять робити мешканцям міста
З огляду на ситуацію, що склалась, у ДСНС порадили мешканцям і гостям столиці:
- зачинити вікна та кватирки;
- утриматись від провітрювання;
- зробити вологе прибирання;
- за наявності - увімкнути очищувач повітря.
Особливо це стосується, за даними рятувальників, жителів:
- Подолу;
- Лук'янівки;
- Шевченківського району;
- Борщагівки.
Тим часом водіям порадили вмикати протитуманні фари й тримати дистанцію.
"Зберігайте спокій, дбайте про себе та орієнтуйтеся на офіційні повідомлення", - підсумували у ДСНС.
Публікація ДСНС (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Що відомо про якість повітря у столиці
Виходячи з даних української екологічної системи SaveEcoBot (яка моніторить інформацію про якість повітря в режимі реального часу), зранку в Києві фіксували місцями помірний рівень забруднення атмосферного повітря - "жовтий".
При цьому індекс якості атмосферного повітря розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника - дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона.
Якість повітря в Києві станом на 9 годину ранку 30 вересня (скриншот: saveecobot.com/maps)
Такий рівень забруднення атмосферного повітря може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві після нічної атаки РФ спалахнули пожежі у чотирьох районах, є загиблі.
Крім того, ми пояснювали, як синоптична ситуація може впливати на якість повітря.
Читайте також, яка погода буде в Україні сьогодні й на початку жовтня.