Київ затягунув густий туман: у ДСНС пояснили, що сталось

Зранку 30 вересня у Києві спостерігався густий туман. В окремих районах міста ситуація була відчутно складніша, ніж в інших.

Докладніше про якість повітря у столиці та поради рятувальників, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація в Києві зранку 30 вересня

Зранку середи, 30 вересня, мешканці Києва почали скаржитись на густий туман чи смог, який "накрив місто густим шаром".

Дехто повідомляв також про запах диму в повітрі.

Кадрами з туманом у столиці активно ділились місцеві пабліки.

Ситуація в Києві зранку 30 вересня (фото: t.me/kievinfo_kyiv)

Що повідомили у ДСНС України

У прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій підтвердили, що в Києві спостерігався густий туман.

Пояснюючи причину, рятувальники наголосили: "Це наслідки попередніх обстрілів".

Річ у тім, що залишки диму й сажі від пожеж піднялися у верхні шари атмосфери.

Тим часом антициклон - тимчасово притискає їх до землі.

"Вітру зараз майже немає, тому повітря не продувається. Але як тільки він підхопить цей туман і вийде сонце - усе поступово розійдеться", - повідомили у ДСНС.

Що радять робити мешканцям міста

З огляду на ситуацію, що склалась, у ДСНС порадили мешканцям і гостям столиці:

зачинити вікна та кватирки;

утриматись від провітрювання;

зробити вологе прибирання;

за наявності - увімкнути очищувач повітря.

Особливо це стосується, за даними рятувальників, жителів:

Подолу;

Лук'янівки;

Шевченківського району;

Борщагівки.

Тим часом водіям порадили вмикати протитуманні фари й тримати дистанцію.

"Зберігайте спокій, дбайте про себе та орієнтуйтеся на офіційні повідомлення", - підсумували у ДСНС.

Публікація ДСНС (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Що відомо про якість повітря у столиці

Виходячи з даних української екологічної системи SaveEcoBot (яка моніторить інформацію про якість повітря в режимі реального часу), зранку в Києві фіксували місцями помірний рівень забруднення атмосферного повітря - "жовтий".

При цьому індекс якості атмосферного повітря розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника - дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона.

Якість повітря в Києві станом на 9 годину ранку 30 вересня (скриншот: saveecobot.com/maps)

Такий рівень забруднення атмосферного повітря може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.