Заморозки ймовірні не всюди: в УкрГМЦ пояснили, де в Україні стабільні "острови тепла"

Нічні заморозки найближчим часом очікуються в більшості регіонів України. Проте такий прогноз не стосується окремих "островів тепла".

Про це розповіла у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха .

До яких заморозків готуватись українцям

Експерт повідомила, що нині - завдяки північно-східним потокам - до України продовжує надходити "прохолодна повітряна маса".

"Відповідно, і температурні показники - як сьогодні вночі, так і в найближчі три ночі, скажімо так, - будуть в Україні прохолодні: +1...+7°C", - уточнила Птуха.

Крім того, на найближчі ночі прогнозують заморозки 0...-3°С на поверхні ґрунту (у більшості областей).

"3 і 4 жовтня (в суботу й неділю, - Ред.) в нічні години подекуди на Прикарпатті (локально), можуть бути заморозки навіть і в повітрі", - додала синоптик.

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Де в Україні можуть зберігатись "острови тепла"

Птуха розповіла, що в цілому синоптична ситуація по Україні в нічні години залежить зараз від прояснень (на тлі антициклону), які поєднуються з прохолодною повітряною масою з північного сходу.

При цьому "більш інтенсивно охолоджується спочатку земна поверхня". А вже від неї - відбувається охолодження й самого повітря.

"Варто зазначити, що це (ситуація із заморозками, - Ред.) - не стосується великих міст. В містах у нас взагалі "острови тепла", скажімо так", - констатувала представниця УкрГМЦ.

Це пояснюється тим, що там - багато асфальтованих поверхонь, а також інших (додаткових) джерел тепла.

"Тому в містах ми заморозки на поверхні ґрунту не очікуємо. Принаймні безпосередньо по Києву", - підсумувала Птуха.