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Заморозки вероятны не везде: в УкрГМЦ объяснили, где в Украине стабильные "островки тепла"

17:43 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Костенко
Заморозки вероятны не везде: в УкрГМЦ объяснили, где в Украине стабильные "островки тепла" Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Ночные заморозки в ближайшее время ожидаются в большинстве регионов Украины. Однако такой прогноз не касается отдельных "островков тепла".

Об этом рассказала в блиц-интервью для РБК-Украина начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

К каким заморозкам готовиться украинцам

Эксперт сообщила, что сейчас - благодаря северо-восточным потокам - в Украину продолжает поступать "прохладная воздушная масса".

"Соответственно, и температурные показатели - как сегодня ночью, так и в ближайшие три ночи, скажем так, - будут в Украине прохладные: +1...+7°C", - уточнила Птуха.

Кроме того, на ближайшие ночи прогнозируют заморозки 0…-3°С на поверхности почвы (в большинстве областей).

"3 и 4 октября (в субботу и воскресенье, - Ред.) в ночные часы местами на Прикарпатье (локально), могут быть заморозки даже и в воздухе", - добавила синоптик.

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Где в Украине могут сохраняться "островки тепла"

Птуха рассказала, что в целом синоптическая ситуация по Украине в ночные часы зависит сейчас от прояснений (на фоне антициклона), которые сочетаются с прохладной воздушной массой с северо-востока.

При этом "более интенсивно охлаждается сначала земная поверхность". А уже от нее - происходит охлаждение и самого воздуха.

"Стоит отметить, что это (ситуация с заморозками, - Ред.) - не касается крупных городов. В городах у нас вообще "островки тепла", скажем так", - констатировала представительница УкрГМЦ.

Это объясняется тем, что там - много асфальтированных поверхностей, а также других (дополнительных) источников тепла.

"Поэтому в городах мы заморозки на поверхности почвы не ожидаем. По крайней мере, непосредственно по Киеву", - подытожила Птуха.

Напомним, ранее мы рассказывали, что сентябрь в Киеве побил температурные рекорды.

Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как температуру воздуха измеряют точно.

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