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"Бабине літо" чи похолодання: до якої погоди готуватися в жовтні й чому в містах тепліше

16:22 02.10.2026 Пт
9 хв
aimg Ірина Костенко
"Бабине літо" чи похолодання: до якої погоди готуватися в жовтні й чому в містах тепліше Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Погода в Україні впродовж вихідних днів відчутно не зміниться - вдень буде комфортно, а вночі ймовірні заморозки. Проте вже з наступного тижня хмар може стати більше, а температура трішки зміниться.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Від чого залежатиме погода найближчим часом

– Вже кілька днів поспіль, зараз і надалі на нас впливатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

Синоптична ситуація, отже і погода в Україні, в принципі, не змінюється. Адже це - досить такий потужний атмосферний процес.

Відсутність опадів зумовлена саме цією областю високого тиску, яка охоплює досить велику територію по Європі та має кілька центрів.

Нашу погоду визначатие в найближчі дні - сьогодні та завтра - саме один із центрів антициклону (їх там декілька), який переміщується з півночі Скандинавії в південному напрямку.

Сьогодні (в п'ятницю, 2 жовтня, - Ред.) він якраз-таки розташовується над Білоруссю.

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До яких температур готуватись українцям вночі

– Потоки в нас північно-східні. Тому сьогодні ще продовжує надходити така... прохолодна повітряна маса.

Відповідно і температурні показники - як сьогодні вночі, так і в найближчі три ночі, скажімо так, - будуть в Україні прохолодні: +1...+7°C.

У найближчі ночі в Україні, а в неділю (4 жовтня, - Ред.) - на Правобережжі - заморозки 0...-3°С на поверхні ґрунту.

Тобто вночі, коли прояснення (більш ясна погода)... маємо заморозки - у поєднанні з прохолодною повітряною масою з Північного Сходу.

3 і 4 жовтня (в суботу й неділю, - Ред.) в нічні години подекуди на Прикарпатті (локально), можуть бути заморозки навіть і в повітрі.

Тобто до -3°C максимум. Але в основному - саме на поверхні ґрунту.

Оскільки більш інтенсивно охолоджується спочатку земна поверхня. А вже від неї йде охолодження, скажімо так, і самого повітря.

Чи варто чекати заморозків у великих містах

– Варто зазначити, що це (ситуація із заморозками, - Ред.) - не стосується великих міст.

В містах у нас взагалі "острови тепла", скажімо так.

Тому що там багато асфальтованих поверхонь, додаткових джерел тепла.

Тому в містах ми заморозки на поверхні ґрунту не очікуємо. Принаймні безпосередньо по Києву.

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Наскільки тепло може бути при цьому вдень

– Денні максимуми в нас також залежать від прояснень (ясні - і дні, і ночі), коли сонце додатково прогріває повітря.

Тому від +14°C до +21°C будемо мати у найближчі три доби (3-5 жовтня, - Ред.).

І, в принципі, з тенденцією, що і надалі такі самі показники в нас будуть. І на початку наступного тижня.

Тобто день у нас - комфортний. Із нагадуванням навіть, що трішечки так, тепло в жовтні може бути.

&quot;Бабине літо&quot; чи похолодання: до якої погоди готуватися в жовтні й чому в містах теплішеОсобливості погоди в Україні 3-5 жовтня 2026 року (інфографіка: РБК-Україна)

Як довго можуть утримуватись нічні заморозки

– Надалі - тенденція до того, що зміняться повітряні потоки.

І вже на початку наступного тижня, тобто 5-6 жовтня (у понеділок-вівторок, - Ред.), очікуємо на припинення заморозків.

Тому що будуть повітряні потоки з південного заходу. Тобто будуть дещо м'якші ночі та трішечки більше хмарності.

Температури там - не сильно вищі, від +3°C до +8°C (тоді як зараз від +1°C до +7°C).

Але, принаймні, вже без заморозків.

За рахунок того, що буде трішечки більше хмарності з наступного тижня.

А хмари вони, якщо вночі будуть, то як "ковдра" виступатимуть. І не так швидко охолоджуватиметься приземний шар повітря.

Коли саме заморозків в Україні вже може не бути

– Попередньо, за нашими оцінками, заморозків може не бути вже в ніч на 5 число.

Тобто з 4 на 5 жовтня - вже температура повинна бути +3...+8°C.

Але, звичайно, ще будемо уточнювати. Тому що все дуже сильно залежить від хмарності.

Якщо її буде достатньо, вона встигне "вкрити" ніч на 5 жовтня, і вітер зміниться - тоді, як би, не повинно бути.

Якщо ж трішки буде інша там траєкторія процесів, то будемо уточнювати.

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Чи принесуть ці хмари в Україну дощі

– Хоча там (з початку наступного тижня, - Ред.) і буде трохи більше хмарності, але якихось таких... відчутних опадів наразі також не спостерігається.

Навіть впродовж наступного робочого тижня, в принципі.

Десь там, до четверга (8 жовтня, - Ред.)... якщо ситуацію так проаналізувати... То поки що буде зберігатися більш такий сухий режим погоди.

Яка може бути при цьому ситуація з вітром

– По вітру - там жодних якихось кардинальних змін немає.

В антициклоні у нас, навпаки, завжди більш спокійна вітрова ситуація.

Зараз він - з Північного Сходу, а там - просто напрямок буде змінюватися.

В залежності від того, як баричні поля будуть розташовуватися по відношенню до нашої країни.

Тому напрямки вітру, звичайно, можуть змінюватися.

І ми вже це відчуємо якраз-таки в неділю і на початку наступного тижня.

Там трішечки тепліше буде якраз за рахунок того, що зміняться повітряні потоки.

Але небезпечних поривів не очікуємо.

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Чи зміняться денні температури після 5 жовтня

– Там - денна температура також в межах ось цих +14...+20°C.

І навіть трішечки є тенденція до підвищення. Буквально на кілька градусів.

Якщо умовно взяти за приклад столицю, то зараз в нас температура тримається в межах +17°C (на вихідних і в перший день наступного тижня).

А надалі - там вже +19°C може бути. Десь ну до +20°C, можливо, в денні години повітря місцями може прогрітися.

Тобто підвищення - буквально на кілька градусів, на початку наступного тижня.

А потім - знову є тенденція, вже у другій половині тижня, що трішечки можуть знизитись температурні показники в денні години.

Але, знову ж таки, це - буквально кілька градусів.

Якихось різких таких перепадів температури - поки що не очікуємо.

Чи настала вже в Україні метеорологічна осінь

– Це питання таке, комплексне.

Тому що вирахування ось цього початку метеорологічної осені - досить комплексний процес.

Потрібно враховувати не просто ситуацію, коли середньодобова температура на певній метеостанції перейшла +15°C і стала нижче.

Від цієї "точки" - так не рахують, це не так робиться.

Тут вираховується, що кілька діб поспіль повинна бути нижче +15°C середня добова температура. З тенденцією до подальшого зниження.

Тобто вже не очікується, що буде відчутне підвищення.

Якщо ж підвищення буде і плюси, скажімо так, сумарно "перекриють" ті зниження, які були, то це - не буде вважатися офіційно як початок метеорологічної осені.

Тому зараз - так, по певних метеостанціях, навіть по Києву, наприклад, вчора (1 жовтня, - Ред.) середня добова температура була +12,8°C. Тобто по суті це - нижче вже тієї позначки.

Але офіційної інформації наші метеорологи, агрометеорологи - ще не надавали про початок метеорологічної осені по областях.

Тому що нині все якраз-таки в такому ще, "плаваючому" режимі.

Подекуди якраз близько +15°C тримається, або суто +15°C.

Тому ми зараз... в режимі "переходу", скажімо так.

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Чи можна сказати, що зараз в Україні "бабине літо"

– Якщо говорити про "бабине літо" - то ми можемо просто описати, що так в народі називають, частіше за все (в середньому), такі процеси й погодні умови, які, в принципі, утримуються зараз.

Спокійні, сонячні, маловітряні дні, досить комфортні, в принципі, температурні показники.

Тобто це, по суті, просто кілька періодів, коли на погоду по нашій території впливає антициклон.

І завжди впродовж року таке чергування відбувається: то антициклон (спокійно, сонячно, без опадів), то потім приходять фронти з циклонами (з хмарами, з дощами).

Але ось коли це чергування припадає на осінь, то, звичайно, періоди антициклону (якщо ще й поєднуються з більш теплою повітряною масою), можуть нам ще дещо нагадувати про літні процеси.

Навіть зараз вдень ми бачимо, що на сонці - під прямим сонячним промінням - ще, звичайно, досить навіть спекотно може бути.

Тому в цілому такого визначення, якихось "параметрів" для "бабиного літа" - в нас немає.

Я чула, що "класично" - це коли йде потепління після перших заморозків. Тоді вже це може вважатися як "бабине літо".

Зараз у нас - якраз-таки і є перші заморозки на ґрунті.

І бачимо, що з наступного тижня вони повинні припинитися.

Отже, можливо, в народі й можна казати, що такий період комфортної погоди і є ось цим "бабиним літом". Так його називати.

Але, знову ж таки, ми не маємо на це повноважень.

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Чому в народі згадуються різні "бабині літа"

– Інколи можемо чути, що "бабиних літ" в народі розрізняють декілька.

Це і є саме ось ті декілька антициклональних процесів, які можуть бути впродовж осені.

Тому і так званих "бабиних літ" - буває декілька.

Тобто і у вересні вони можуть бути, і в жовтні.

Чи є ймовірність таких періодів тепла в Україні пізніше

– Те, що будуть періоди антициклону і в жовтні, і в листопаді - звичайно, це може бути.

І зараз ми це проходимо...

І, в принципі, бачимо, що в нас навіть вся перша декада жовтня буде практично перебувати в полі підвищеного атмосферного тиску.

З досить комфортними значеннями температури.

Але чи називати це "бабиним літом" - тут ми, якби, не маємо на це повноважень.

Ми говоримо про це, описуємо, як синоптичний процес.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -3°С.

Тим часом в УкрГМЦ пояснили, чому може "брехати" домашній термометр може "брехати" і як температуру повітря вимірюють точно.

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