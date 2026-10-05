Заморозки відступили: що прогнозують синоптики УкрГМЦ на 6 жовтня й наступні дні
Погода в Україні як 6 жовтня, так і найближчим часом в цілому очікується по-осінньому комфортна. Нічних заморозків синоптики поки що більше не прогнозують.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Особливості погоди в Україні 6 жовтня
Згідно з прогнозом спеціалістів, погода впродовж 6 жовтня очікується з мінливою хмарністю.
Опадів у вівторок, за даними УкрГМЦ, не передбачається.
Вітер буде переважати західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по Україні (в середньому):
- вночі - близько +5...+10°С;
- вдень - близько +16...+21°С.
До якої погоди готуватись по Києву та області
По території міста Києва та Київської області в цілому експерти УкрГМЦ також прогнозують мінливу хмарність.
Опадів також не передбачається.
Вітер - переважно західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві +8...+10°С;
- по області +5...+10°С.
Температура повітря у вівторок вдень:
- у Києві +18...+20°С;
- по області +16...+21°С.
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Чи зміниться синоптична ситуація пізніше
Виходячи з прогнозу синоптиків Укргідрометцентру на поточний тиждень (6-9 жовтня), у наступні три доби погода очікується без опадів.
У четвер, 8 жовтня, у піденнній частині країни вночі та вранці місцями ймовірний туман.
Стовпчики термометрів у ці дні можуть показувати:
- вночі - близько +5...+12°С;
- вдень - близько +16...+23°С.
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