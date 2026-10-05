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Заморозки відступили: що прогнозують синоптики УкрГМЦ на 6 жовтня й наступні дні

17:28 05.10.2026 Пн
3 хв
aimg Ірина Костенко
Заморозки відступили: що прогнозують синоптики УкрГМЦ на 6 жовтня й наступні дні Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Погода в Україні як 6 жовтня, так і найближчим часом в цілому очікується по-осінньому комфортна. Нічних заморозків синоптики поки що більше не прогнозують.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Особливості погоди в Україні 6 жовтня

Згідно з прогнозом спеціалістів, погода впродовж 6 жовтня очікується з мінливою хмарністю.

Опадів у вівторок, за даними УкрГМЦ, не передбачається.

Вітер буде переважати західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по Україні (в середньому):

  • вночі - близько +5...+10°С;
  • вдень - близько +16...+21°С.
Особливості погоди в Україні 6 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)
Особливості погоди в Україні 6 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)

До якої погоди готуватись по Києву та області

По території міста Києва та Київської області в цілому експерти УкрГМЦ також прогнозують мінливу хмарність.

Опадів також не передбачається.

Вітер - переважно західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві +8...+10°С;
  • по області +5...+10°С.

Температура повітря у вівторок вдень:

  • у Києві +18...+20°С;
  • по області +16...+21°С.

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Чи зміниться синоптична ситуація пізніше

Виходячи з прогнозу синоптиків Укргідрометцентру на поточний тиждень (6-9 жовтня), у наступні три доби погода очікується без опадів.

У четвер, 8 жовтня, у піденнній частині країни вночі та вранці місцями ймовірний туман.

Стовпчики термометрів у ці дні можуть показувати:

  • вночі - близько +5...+12°С;
  • вдень - близько +16...+23°С.

Нагадаємо, раніше синоптики УкрГМЦ пояснили, яким може бути жовтень в Україні в цілому.

Крім того, ми розповідали, де в Україні можуть зберігатись стабільні "острови тепла" й чому насправді зникає вода в криницях і річках.

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