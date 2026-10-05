Заморозки отступили: что прогнозируют синоптики УкрГМЦ на 6 октября и следующие дни
Погода в Украине как 6 октября, так и в ближайшее время в целом ожидается по-осеннему комфортная. Ночных заморозков синоптики пока что больше не прогнозируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Особенности погоды в Украине 6 октября
Согласно прогнозу специалистов, погода в течение 6 октября ожидается с переменной облачностью.
Осадков во вторник, по данным УкрГМЦ, не предполагается.
Ветер будет преобладать западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха по Украине (в среднем):
- ночью - около +5...+10°С;
- днем - около +16...+21°С.
К какой погоде готовиться по Киеву и области
По территории Киева и Киевской области в целом эксперты УкрГМЦ также прогнозируют переменную облачность.
Осадков тоже не предполагается.
Ветер - преимущественно западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
- в Киеве +8...+10°С;
- по области +5...+10°С.
Температура воздуха во вторник днем:
- в Киеве +18...+20°С;
- по области +16...+21°С.
Читайте также: Что такое "бабье лето" и почему их бывает несколько: объяснение УкрГМЦ
Изменится ли синоптическая ситуация позже
Исходя из прогноза синоптиков Укргидрометцентра на текущую неделю (6-9 октября), в последующие трое суток погода ожидается без осадков.
В четверг, 8 октября, в южной части страны ночью и утром местами возможен туман.
Столбики термометров в эти дни могут показывать:
- ночью - около +5...+12°С;
- днем - около +16...+23°С.
Напомним, ранее синоптики УкрГМЦ объяснили, каким может быть октябрь в Украине в целом.
Кроме того, мы рассказывали, где в Украине могут сохраняться стабильные "островки тепла" и почему на самом деле исчезает вода в колодцах и реках.
Читайте также о метеорологической осени в Украине - как определяют смену сезона эксперты УкрГМЦ и как реально синоптики создают прогнозы погоды каждый день.