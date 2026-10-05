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Главная » Жизнь » Общество

Заморозки отступили: что прогнозируют синоптики УкрГМЦ на 6 октября и следующие дни

17:28 05.10.2026 Пн
3 мин
aimg Ирина Костенко
Заморозки отступили: что прогнозируют синоптики УкрГМЦ на 6 октября и следующие дни Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Погода в Украине как 6 октября, так и в ближайшее время в целом ожидается по-осеннему комфортная. Ночных заморозков синоптики пока что больше не прогнозируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Особенности погоды в Украине 6 октября

Согласно прогнозу специалистов, погода в течение 6 октября ожидается с переменной облачностью.

Осадков во вторник, по данным УкрГМЦ, не предполагается.

Ветер будет преобладать западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по Украине (в среднем):

  • ночью - около +5...+10°С;
  • днем - около +16...+21°С.
Особенности погоды в Украине 6 октября (инфографика: РБК-Украина)
Особенности погоды в Украине 6 октября (инфографика: РБК-Украина)

К какой погоде готовиться по Киеву и области

По территории Киева и Киевской области в целом эксперты УкрГМЦ также прогнозируют переменную облачность.

Осадков тоже не предполагается.

Ветер - преимущественно западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве +8...+10°С;
  • по области +5...+10°С.

Температура воздуха во вторник днем:

  • в Киеве +18...+20°С;
  • по области +16...+21°С.

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Изменится ли синоптическая ситуация позже

Исходя из прогноза синоптиков Укргидрометцентра на текущую неделю (6-9 октября), в последующие трое суток погода ожидается без осадков.

В четверг, 8 октября, в южной части страны ночью и утром местами возможен туман.

Столбики термометров в эти дни могут показывать:

  • ночью - около +5...+12°С;
  • днем - около +16...+23°С.

Напомним, ранее синоптики УкрГМЦ объяснили, каким может быть октябрь в Украине в целом.

Кроме того, мы рассказывали, где в Украине могут сохраняться стабильные "островки тепла" и почему на самом деле исчезает вода в колодцах и реках.

Читайте также о метеорологической осени в Украине - как определяют смену сезона эксперты УкрГМЦ и как реально синоптики создают прогнозы погоды каждый день.

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