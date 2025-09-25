Заморозки вдарять не лише по ґрунту: які області накриє холод і коли (карта)

На тлі відчутного похолодання в Україні синоптики попереджають мешканців багатьох областей про небезпечні стихійні метеорологічні явища - заморозки на ґрунті та навіть у повітрі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Згідно з інформацією експертів УкрГМЦ, найближчим часом по Україні очікуються стихійні метеорологічні явища.
Так, вночі 26 вересня заморозки на поверхні ґрунту 0-3°C ймовірні в усіх областях, крім:
Йдеться про I рівень небезпечності - жовтий.
Тим часом заморозки у повітрі (0-3°C) прогнозують для таких областей:
"II рівень небезпечності, помаранчевий", - наголосили синоптики.
Наступної ночі - 27 вересня - у більшості областей України також очікуються заморозки на поверхні ґрунту (0-3°C).
При цьому теплішою нічна температура знову буде на півдні країни та на Закарпатті.
"І рівень небезпечності, жовтий", - зауважили в УкрГМЦ.
Нагадаємо, ще 24 серпня 2025 року урочище Заросляк неподалік Говерли зустріло перший сніг.
Наступного дня - 25 серпня - у Львові зафіксували новий температурний рекорд - за мінімальною температурою повітря в місті (тоді як попереднє рекордне значення для цього дня спостерігалось у 1964 році).
Тим часом у гірському селі на Буковині зафіксували приморозки.
На початку вересня ситуація дещо покращилась - у більшість регіонів повернулась тепла, суха і сонячна погода (яку зумовлював вплив поля підвищеного атмосферного тиску).
Проте 15 вересня експерти Українського гідрометеорологічного центру попередили громадян, що "в найближчі три доби відбуватиметься зміна погоди".
Зранку 18 вересня температура повітря на високогір'ї Карпат впала до -2 градусів за Цельсієм.
23 вересня фахівці УкрГМЦ попередили громадян про заморозки на ґрунті у різних областях (про заморозки у повітрі тоді ще не йшлося).
