Заморозки вдарять не лише по ґрунту: які області накриє холод і коли (карта)

Де фіксували холоди влітку й на початку осені

Нагадаємо, ще 24 серпня 2025 року урочище Заросляк неподалік Говерли зустріло перший сніг.

Наступного дня - 25 серпня - у Львові зафіксували новий температурний рекорд - за мінімальною температурою повітря в місті (тоді як попереднє рекордне значення для цього дня спостерігалось у 1964 році).

Тим часом у гірському селі на Буковині зафіксували приморозки.

На початку вересня ситуація дещо покращилась - у більшість регіонів повернулась тепла, суха і сонячна погода (яку зумовлював вплив поля підвищеного атмосферного тиску).

Проте 15 вересня експерти Українського гідрометеорологічного центру попередили громадян, що "в найближчі три доби відбуватиметься зміна погоди".

Зранку 18 вересня температура повітря на високогір'ї Карпат впала до -2 градусів за Цельсієм.

23 вересня фахівці УкрГМЦ попередили громадян про заморозки на ґрунті у різних областях (про заморозки у повітрі тоді ще не йшлося).

