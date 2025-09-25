Заморозки ударят не только по почве: какие области накроет холод и когда (карта)

Где фиксировали холода летом и в начале осени

Напомним, еще 24 августа 2025 года урочище Заросляк неподалеку от Говерлы встретило первый снег.

На следующий день - 25 августа - во Львове зафиксировали новый температурный рекорд - по минимальной температуре воздуха в городе (тогда как предыдущее рекордное значение для этого дня наблюдалось в 1964 году).

Тем временем в горном селе на Буковине зафиксировали заморозки.

В начале сентября ситуация несколько улучшилась - в большинство регионов вернулась теплая, сухая и солнечная погода (которую обусловливало влияние поля повышенного атмосферного давления).

Однако 15 сентября эксперты Украинского гидрометеорологического центра предупредили граждан, что "в ближайшие трое суток будет происходить изменение погоды".

Утром 18 сентября температура воздуха на высокогорье Карпат упала до -2 градусов по Цельсию.

23 сентября специалисты УкрГМЦ предупредили граждан про заморозки на почве в разных областях (о заморозках в воздухе речь тогда еще не шла).

Читайте также, когда можно ждать "бабье лето" в Украине.