Заморозки на порозі: синоптики сказали, в яких областях і коли їх чекати (карта)
Вже цього тижня синоптики прогнозують заморозки на ґрунті у різних областях України на тлі суттєвого похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Де в Україні та коли саме чекати заморозків
Згідно з інформацією експертів УкрГМЦ, на Україну насуваються небезпечні метеорологічні явища - заморозки на ґрунті 0-3°C.
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.
Так, вночі 25 вересня заморозки ймовірні у північній частині країни.
Заморозки в Україні 25 вересня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Тим часом впродовж 26-27 вересня заморозки на ґрунті прогнозують у більшості регіонів, окрім:
- півдня України;
- Закарпаття.
Попередження УкрГМЦ про заморозки в Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Суттєве похолодання й низькі нічні температури повітря прогнозують також і в столичному регіоні.
Згідно з попередженням Укргідрометцентру про небезпечні метеорологічні явища по території Київської області, заморозки на поверхні ґрунту (0-3°C) очікуються там вночі 25-27 вересня.
"І рівень небезпечності, жовтий", - підсумували експерти.
Попередження УкрГМЦ про заморозки у Київській області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Перші холоди наприкінці літа й на початку осені
Нагадаємо, ще 24 серпня 2025 року урочище Заросляк неподалік Говерли зустріло перший сніг.
25 серпня у Львові зафіксували новий температурний рекорд - за мінімальною температурою повітря в місті (тоді як попереднє рекордне значення для цього дня спостерігалось у 1964 році).
Тим часом у гірському селі на Буковині зафіксували приморозки.
На початку вересня ситуація дещо покращилась - у більшість регіонів повернулась тепла, суха і сонячна погода (яку зумовлював вплив поля підвищеного атмосферного тиску).
Проте 15 вересня експерти Українського гідрометеорологічного центру попередили громадян, що "в найближчі три доби відбуватиметься зміна погоди".
І вже зранку 18 вересня температура повітря на високогір'ї Карпат впала до -2 градусів за Цельсієм.
