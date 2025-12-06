Замикається на ескалації: Макрон зробив заяву після ракетної атаки РФ на Україну
Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував черговий російський ракетно-дроновий теракт проти України, що стався в ніч на 6 грудня. Макрон зазначив, що Росія не прагне миру, натомість обирає ескалацію війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Макрона в X (Twitter).
"Росія замикається на шляху ескалації та не прагне миру. Я рішуче засуджую масовані удари, спрямовані на Україну минулої ночі, зокрема на її енергетичну та залізничну інфраструктуру", - написав президент Франції.
Макрон закликав до продовження тиску на російський режим, щоб змусити Кремль піти на мир. Також він підтвердив, що у Лондоні проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами.
"Україна може розраховувати на нашу непохитну підтримку. Саме в цьому полягає мета зусиль, які ми докладаємо в рамках Коаліції бажаючих. Ми продовжуватимемо ці зусилля разом з американцями, щоб забезпечити Україні гарантії безпеки, без яких неможливий міцний і тривалий мир. Бо на карту поставлена в Україні також безпека всієї Європи", - запевнив французький лідер.
Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський у понеділок, 8 грудня, вирушить до Лондона, де зустрінеться з лідерами трьох європейських країн - прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Російський обстріл 6 грудня: що відомо
Російські окупанти в ніч на 6 грудня вчинили черговий масований терористичний акт, атакувавши Україну понад 600 дронів та понад 50 ракет. Більшість цілей було знищено Силами оборони України.
Серед іншого, окупанти атакували енергетичні об’єкти у низці областей, через що знеструмлення було зафіксоване у шести регіонах України. Графіки відключень посилилися, українські АЕС знову вимушено скоротили генерацію, подекуди були запроваджені аварійні вимкнення.
Детальніше про наслідки чергового російського теракту читайте у матеріалі РБК-Україна.