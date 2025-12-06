ua en ru
Замикається на ескалації: Макрон зробив заяву після ракетної атаки РФ на Україну

Франція, Субота 06 грудня 2025 21:15
UA EN RU
Замикається на ескалації: Макрон зробив заяву після ракетної атаки РФ на Україну Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Офіс президента України)
Автор: Антон Корж

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував черговий російський ракетно-дроновий теракт проти України, що стався в ніч на 6 грудня. Макрон зазначив, що Росія не прагне миру, натомість обирає ескалацію війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Макрона в X (Twitter).

"Росія замикається на шляху ескалації та не прагне миру. Я рішуче засуджую масовані удари, спрямовані на Україну минулої ночі, зокрема на її енергетичну та залізничну інфраструктуру", - написав президент Франції.

Макрон закликав до продовження тиску на російський режим, щоб змусити Кремль піти на мир. Також він підтвердив, що у Лондоні проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами.

"Україна може розраховувати на нашу непохитну підтримку. Саме в цьому полягає мета зусиль, які ми докладаємо в рамках Коаліції бажаючих. Ми продовжуватимемо ці зусилля разом з американцями, щоб забезпечити Україні гарантії безпеки, без яких неможливий міцний і тривалий мир. Бо на карту поставлена ​​в Україні також безпека всієї Європи", - запевнив французький лідер.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський у понеділок, 8 грудня, вирушить до Лондона, де зустрінеться з лідерами трьох європейських країн - прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Російський обстріл 6 грудня: що відомо

Російські окупанти в ніч на 6 грудня вчинили черговий масований терористичний акт, атакувавши Україну понад 600 дронів та понад 50 ракет. Більшість цілей було знищено Силами оборони України.

Серед іншого, окупанти атакували енергетичні об’єкти у низці областей, через що знеструмлення було зафіксоване у шести регіонах України. Графіки відключень посилилися, українські АЕС знову вимушено скоротили генерацію, подекуди були запроваджені аварійні вимкнення.

Детальніше про наслідки чергового російського теракту читайте у матеріалі РБК-Україна.

Франція Україна Еммануель Макрон
Новини
Буданов про переговори в Абу-Дабі: вони мають бути в тіні
Буданов про переговори в Абу-Дабі: вони мають бути в тіні
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни