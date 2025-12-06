Замикається на ескалації: Макрон зробив заяву після ракетної атаки РФ на Україну

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував черговий російський ракетно-дроновий теракт проти України, що стався в ніч на 6 грудня. Макрон зазначив, що Росія не прагне миру, натомість обирає ескалацію війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Макрона в X (Twitter).

"Росія замикається на шляху ескалації та не прагне миру. Я рішуче засуджую масовані удари, спрямовані на Україну минулої ночі, зокрема на її енергетичну та залізничну інфраструктуру", - написав президент Франції.

Макрон закликав до продовження тиску на російський режим, щоб змусити Кремль піти на мир. Також він підтвердив, що у Лондоні проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами.

"Україна може розраховувати на нашу непохитну підтримку. Саме в цьому полягає мета зусиль, які ми докладаємо в рамках Коаліції бажаючих. Ми продовжуватимемо ці зусилля разом з американцями, щоб забезпечити Україні гарантії безпеки, без яких неможливий міцний і тривалий мир. Бо на карту поставлена ​​в Україні також безпека всієї Європи", - запевнив французький лідер.