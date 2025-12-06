ua en ru
Через атаку РФ українські АЕС вимушено скоротили генерацію

Субота 06 грудня 2025 15:25
UA EN RU
Через атаку РФ українські АЕС вимушено скоротили генерацію Фото: через російську атаку українські АЕС вимушено скоротили генерацію (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок масованої атаки Росії на енергетичні об'єкти України 6 грудня атомні електростанції вимушено скоротили генерацію.

Як передає РБК-Україна, про це в.о. голови Держенергонагляду Анатолій Замулко повідомив в ефірі телемарафону.

За його словами, це вже восьмий з початку року масований удар РФ по енергетиці України. Є руйнування і певні проблеми з енергозабезпеченням споживачів.

"Ворог влучав в системи передачі, в наші мережі та об'єкти, які впливають на перерозподіл енергії між регіонами… Ми були змушені трохи знизити виробництво на атомних станціях, але процес відновлюється. Ми сподіваємося, що через певний час атомна енергетика повернеться повністю", - розповів Замулко.

Що стосується теплової генерації, за його словами, є позитивні моменти щодо підняття блоків. Проте ще триває дефектація об'єктів, і поки передчасно казати, наскільки критичними є ураження.

"На сьогодні у нас посилилися графіки погодинних обмежень. Певний час із зниженням температури ми змушені будемо говорити про не дуже приємну для українців ситуацію, пов'язану з графіками обмежень", - додав в.о. голови Держенергонагляду.

Обстріл енергетики

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня російські війська завдали масштабного ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі в низці областей.

Під російським прицілом опинилися об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

На ранок зафіксовано знеструмлення споживачів у шести регіонах: Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській і Миколаївській областях.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже працюють аварійні бригади - енергетики відновлюють мережі й намагаються якнайшвидше повернути світло всім абонентам.

Окрім того, російські війська атакували теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Серйозно пошкоджене обладнання.

В "Укренерго" повідомили, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у низці областей України вдень 6 грудня ввели аварійні відключення світла.

