Удари по енергетиці і розбитий вокзал у Фастові: усе про наслідки атаки на Україну

У ніч на 6 грудня Росія завдала чергового масованого удару по українських громадах, залізничній та портовій інфраструктурі, а також об’єктах критичної енергетики. Внаслідок атак є постраждалі та пошкодження цивільних об’єктів.

Все, що відомо про наслідки обстрілу, - в матеріалі РБК-Україна.

Головне

Росія атакувала Україну дронами, ракетою та балістикою

пошкоджена інфраструктура "Укрзалізниці"

у шести областях перебої з електроенергією

постраждали четверо осіб, серед них - дитина

Київська область

Під масованим ударом опинилися Фастівський, Вишгородський і Бучанський райони. У Фастові пошкоджено залізничну вузлову станцію, вокзал та приміське депо, що обслуговує електропоїзда, а також рухомий склад.

Через це рух приміських поїздів ускладнено: "Укрзалізниця" змінила маршрути та організувала альтернативний автобусний підвіз пасажирів. Обмежено рух по станціях Мотовилівка, Кожанка та Фастів-2, а човниковий рух Київ - Мотовилівка забезпечує сполучення для населення.

Фото: наслідки атаки на Київську область (t.me/dsns_telegram)

У Вишгородському районі пошкоджено сім приватних будинків та газопровід низького тиску, знищено три вантажні автомобілі, локалізовано пожежу на складі.

У Бучанському районі постраждав один будинок та господарчі споруди, а у Білоцерківському районі горіли складські приміщення. Внаслідок атак по області травмовано трьох людей, одна жінка госпіталізована, її стан стабільний, середньої тяжкості.

У селі Нові Петрівці через уламки дрону виникла пожежа у складській будівлі на площі 5500 кв. м. Також сталося загорання трьох вантажних автомобілів, зруйновано житловий будинок та ще шість будинків пошкоджено.

Крім того, у Київській області зазнала пошкоджень енергетична інфраструктура, ремонтні бригади вже працюють над відновленням.

Фото: наслідки атаки на Київську область (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Чернігівська область

У Корюківському районі зафіксовані удари по житловому сектору та цивільних об’єктах. У Чернігові та Чернігівському районі постраждали об’єкти критичної інфраструктури, зокрема електро- та теплогенерації.

Фото: наслідки атаки у Чернігівській області (t.me/dsns_telegram)

Запорізька область

Росіяни завдали прицільних ударів по Запорізькому району. Ремонтні бригади вже ліквідовують наслідки для енергетичних об’єктів.

Волинь

Луцьк зазнав атак російських дронів, у результаті яких загорілися складські приміщення з продуктами харчування в одному з мікрорайонів міста. Знищено майно, оздоблення та продукція на площі орієнтовно 3800 м2. Ліквідація пожежі наразі триває.

Дніпропетровська область

Ворог протягом ночі атакував область. У Нікополі поранено 11-річного хлопчика. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та лінії електропередач.

Херсонська область

Внаслідок атак частково знеструмлено декілька районів міста. В регіоні можливі перебої з водопостачанням.

Одеська область

Російські дрони пошкодили об’єкти енергетики. Без електро- та теплопостачання залишаються тисячі абонентів. Портова інфраструктура знеструмлена, частково працює від генераторів, пошкоджено адміністративні будівлі та елементи портових об’єктів.