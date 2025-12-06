Росія запустила по Україні 51 ракету та понад 600 дронів: як відпрацювала ППО

У ніч на 6 грудня Росія масовано атакувала Україну, застосувавши 61 ракету та 653 дронів. Силам ППО вдалося збити 615 ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.

Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних безпілотників на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 615 повітряних цілей :

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 704 засобів повітряного нападу - 51 ракета (із них 17 - балістика) та 653 дронів різних типів:

За даними військових, з 18:00 5 грудня до ранку 6 грудня противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Обстріл України 6 грудня

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня Росія масованого атакувала Україну дронами та ракетами.

Під час комбінованої атаки було чутно вибухи в Києві. Місцева влада повідомила про роботу ППО, Повітряні сили - про політ "Кинджалів" і балістики вектором на столицю.

Зокрема, відомо про прильоти у Фастові. Як повідомила "Укрзалізниця", під удари потрапила залізнична інфраструктура. У зв'язку з цим оперативно змінюються маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через Фастів.

Були прильоти по залізничному вокзалу у Фастові. Є інформація і про сильні пожежі в Нових Петрівцях під Києвом.

Внаслідок масованої атаки на Київську область дронами та ракетами постраждали троє людей.

Західні області України також перебували під атакою крилатих ракет РФ. Через це у повітряному просторі Польщі розпочалися операції військової авіації.

Окрім того, російські війська завдали масштабного ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі в низці областей. Знеструмлення зафіксовані у шести областях.