У низці регіонів України ввели аварійні відключення світла
Внаслідок к масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у низці областей України вдень 6 грудня ввели аварійні відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - зазначили в компанії.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі
Наразі графіки не діють у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Сумській областях.
В "Укренерго" зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитися. За оновленою інформацією можна стежити на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону
"Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - закликають українців енергетики.
Обстріл енергетики
Нагадаємо, у ніч на 6 грудня російські війська завдали масштабного ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі в низці областей.
Під російським прицілом опинилися об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.
Окрім того, російські війська атакували теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Серйозно пошкоджене обладнання.
В "Укренерго" повідомили, що обсяг попередньо прогнозованих заходів обмеження споживання електроенергії сьогодні вимушено збільшений.