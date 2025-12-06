ua en ru
Сб, 06 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Замыкается на эскалации: Макрон сделал заявление после ракетной атаки РФ на Украину

Франция, Суббота 06 декабря 2025 21:15
UA EN RU
Замыкается на эскалации: Макрон сделал заявление после ракетной атаки РФ на Украину Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал очередной российский ракетно-дроновый теракт против Украины, произошедший в ночь на 6 декабря. Макрон отметил, что Россия не стремится к миру, зато выбирает эскалацию войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Макрона в X (Twitter).

"Россия замыкается на пути эскалации и не стремится к миру. Я решительно осуждаю массированные удары, направленные на Украину прошлой ночью, в частности на ее энергетическую и железнодорожную инфраструктуру", - написал президент Франции.

Макрон призвал к продолжению давления на российский режим, чтобы заставить Кремль пойти на мир. Также он подтвердил, что в Лондоне проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами.

"Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую поддержку. Именно в этом заключается цель усилий, которые мы прилагаем в рамках Коалиции желающих. Мы будем продолжать эти усилия вместе с американцами, чтобы обеспечить Украине гарантии безопасности, без которых невозможен прочный и длительный мир. Потому что на карту поставлена в Украине также безопасность всей Европы", - заверил французский лидер.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 8 декабря, отправится в Лондон, где встретится с лидерами трех европейских стран - премьер-министром Британии Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Российский обстрел 6 декабря: что известно

Российские оккупанты в ночь на 6 декабря совершили очередной массированный террористический акт, атаковав Украину более 600 дронов и более 50 ракет. Большинство целей было уничтожено Силами обороны Украины.

Среди прочего, оккупанты атаковали энергетические объекты в ряде областей, из-за чего обесточивание было зафиксировано в шести регионах Украины. Графики отключений усилились, украинские АЭС снова вынужденно сократили генерацию, кое-где были введены аварийные отключения.

Подробнее о последствиях очередного российского теракта читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Украина Эммануэль Макрон
Новости
Буданов о переговорах в Абу-Даби: они должны быть в тени
Буданов о переговорах в Абу-Даби: они должны быть в тени
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне