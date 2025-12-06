Замыкается на эскалации: Макрон сделал заявление после ракетной атаки РФ на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал очередной российский ракетно-дроновый теракт против Украины, произошедший в ночь на 6 декабря. Макрон отметил, что Россия не стремится к миру, зато выбирает эскалацию войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Макрона в X (Twitter).
"Россия замыкается на пути эскалации и не стремится к миру. Я решительно осуждаю массированные удары, направленные на Украину прошлой ночью, в частности на ее энергетическую и железнодорожную инфраструктуру", - написал президент Франции.
Макрон призвал к продолжению давления на российский режим, чтобы заставить Кремль пойти на мир. Также он подтвердил, что в Лондоне проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами.
"Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую поддержку. Именно в этом заключается цель усилий, которые мы прилагаем в рамках Коалиции желающих. Мы будем продолжать эти усилия вместе с американцами, чтобы обеспечить Украине гарантии безопасности, без которых невозможен прочный и длительный мир. Потому что на карту поставлена в Украине также безопасность всей Европы", - заверил французский лидер.
Напомним, что ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 8 декабря, отправится в Лондон, где встретится с лидерами трех европейских стран - премьер-министром Британии Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
Российский обстрел 6 декабря: что известно
Российские оккупанты в ночь на 6 декабря совершили очередной массированный террористический акт, атаковав Украину более 600 дронов и более 50 ракет. Большинство целей было уничтожено Силами обороны Украины.
Среди прочего, оккупанты атаковали энергетические объекты в ряде областей, из-за чего обесточивание было зафиксировано в шести регионах Украины. Графики отключений усилились, украинские АЭС снова вынужденно сократили генерацию, кое-где были введены аварийные отключения.
Подробнее о последствиях очередного российского теракта читайте в материале РБК-Украина.