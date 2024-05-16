Замах на Фіцо та скасування візитів Зеленського до Іспанії та Португалії: новини за 15 травня

На Фіцо було скоєно замах

У словацькому місті Гандлова вчинено замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Його поранили з вогнепальної зброї, а нападника затримала поліція.

Детальніше про стан глави уряду Словаччини та можливі мотиви - у матеріалі РБК-Україна.

Зеленський скасував візити до Португалії та Іспанії, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський скасував запланований на цей тиждень візит до Португалії та Іспанії, пише CNN.

За даними видання, Зеленський скасував поїздку у зв'язку із серйозною внутрішньою ситуацією, яка склалася в Україні на даний момент.

Українські розвідники атакували базу з паливом у Ростовській області, - джерела

Головне управління розвідки України (ГУР) у ніч проти середи, 15 травня, атакувало дронами паливну базу в Ростовській області (Росія), розповіли РБК-Україна джерела.

Відомо, що РФ використала цю базу у військових цілях.

США виділяють Україні 2 млрд доларів на зброю, - Блінкен

США виділяють Україні новий пакет фінансової допомоги у розмірі 2 млрд доларів, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва.

За його словами, кошти підуть на закупівлю зброї для української армії.

Блінкен зробив заяву про застосування американської зброї на території РФ

США не закликають Україну завдавати ударів поза своєю територією, наголосив глава Держдепу США Ентоні Блінкен.

При цьому, як додав державний секретар, Україна сама обирає, як вести війну.

РФ хоче створити паніку у Харкові та Сумах, для просування теми переговорів, - ЦПД

Росіяни хочуть створити паніку у Харкові та Сумах, щоб вплинути на місцевих жителів. Це вони хочуть використати для переговорів, розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

ЗСУ частково стабілізували ситуацію в Харківській області, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він заслухав доповіді від військових щодо ситуації на фронті.

Він зазначив, що Силам оборони України вдалося частково стабілізувати ситуацію у Харківській області.

Чи вважається кинутий у поштову скриньку повістку вручену: відповідь Міноборони

За словами спікера Міноборони України Дмитра Лазуткіна, в Україні відсутня така норма, яка б вважала, що кинуту у поштову скриньку повістку було вручено.

"На даний момент діє інша норма. Людина повинна особисто розписатися на порядку денному і тільки тоді вона вважається врученою", - сказав Лазуткін.