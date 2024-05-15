ua en ru
Ср, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи вважається кинута в поштову скриньку повістка врученою: відповідь Міноборони

Україна, Середа 15 травня 2024 19:43
UA EN RU
Чи вважається кинута в поштову скриньку повістка врученою: відповідь Міноборони Архівне фото: повістка у поштовій скринці (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні немає такої норми, що кинута в поштову скриньку повістка вважається врученою.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, в Україні відсутня така норма, яка б вважала, що кинута в поштову скриньку повістка була врученою.

"На даний момент діє інша норма. Людина повинна особисто розписатися в повістці і тільки тоді вона вважається врученою", - сказав Лазуткін.

Водночас він додав, що якщо з'явиться постанова, яка по-іншому це регулюватиме, тоді він це коментуватиме. Але наразі цього немає.

Мобілізація в Україні

З початку повномасштабної війни в Україні відбувається мобілізація військовозобов'язаних до Сил оборони України. При цьому низка норм законодавства були недосконалими, тому парламент ухвалив закон, який дозволив би вирішити цю проблему.

Уже з 18 травня він набуде чинності. РБК-Україна детально писало про те, які норми зміняться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦК Війна в Україні Мобілізація в Україні
NEWS
Україна хоче від США два Patriot: що про це говорить Блінкен
Україна хоче від США два Patriot: що про це говорить Блінкен
DAILY
Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть