ЗСУ частково стабілізували ситуацію в Харківській області, - Зеленський

Силам оборони України вдалося частково стабілізувати ситуацію в Харківській області. Окупантів продовжують знищувати за допомогою дронів та з артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського .

"Сьогодні протягом усього дня - доповіді наших військових, Міністерства оборони. Постійна увага - фронту, всім районам бойових дій", - сказав президент.

За його словами, у Вовчанську тривають захисні дії ЗСУ. Також президент повідомив, що за цей день Силам оборони та безпеки України вдалося частково стабілізувати ситуацію.

"Окупанта, який зайшов у Харківську область, усіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота досить точно працюють. Дякую кожному і кожній, хто зараз на позиціях", - сказав президент.