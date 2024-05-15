ЗСУ частково стабілізували ситуацію в Харківській області, - Зеленський
Силам оборони України вдалося частково стабілізувати ситуацію в Харківській області. Окупантів продовжують знищувати за допомогою дронів та з артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
"Сьогодні протягом усього дня - доповіді наших військових, Міністерства оборони. Постійна увага - фронту, всім районам бойових дій", - сказав президент.
За його словами, у Вовчанську тривають захисні дії ЗСУ. Також президент повідомив, що за цей день Силам оборони та безпеки України вдалося частково стабілізувати ситуацію.
"Окупанта, який зайшов у Харківську область, усіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота досить точно працюють. Дякую кожному і кожній, хто зараз на позиціях", - сказав президент.
Ситуація в Харківській області
Російські війська намагаються штурмувати позиції ЗСУ на півночі Харківської області і намагаються просунутися до Липців, а також Вовчанська.
Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що російські війська намагаються відтіснити ЗСУ в районі Вовчанська, а українські воїни прочісують околиці міста.
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