Залог за Микитася и вывоз свидетеля из "ЛНР": новости за 8 октября

Коллаж РБК-Украина

В ОБСЕ прокомментировали подписание "формулы Штайнмайера", за бывшего народного депутата Максима Микитася внесли залог, СБУ вывезла из "ЛНР" свидетеля агрессии РФ. Подробнее о том, что произошло во вторник, 8 октября, - в материале РБК-Украина

В ОБСЕ прокомментировали подписание "формулы Штайнмайера"

Глава Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Георгий Церетели поддержал подписание "формулы Штайнмайера" между Украиной и Российской Федерацией. Об этом говорится в заявлении на сайте ОБСЕ. По словам Церетели, подписание "формулы Штайнмайера" послужит дорожной картой для осуществления Минские соглашения.

В Кремле назвали неважным мнение других стран о роли РФ в конфликте на Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что неважно, кто считает Россию участником войны на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ. Отвечая на вопрос о том, почему даже ближайшие союзники России и, в частности, Беларусь, считают Россию участником конфликта в этом регионе, Песков сказал: "Неважно, кто кем кого считает. Здесь важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. А главное, важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой, я имею в виду проблему юго-востока", - заявил он.

Лукашенко опасается ядерной войны в Европе

Президент Беларуси Александр Лукашенко обеспокоен тем фактом, что градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом достиг предела. Он заявил, что Россия и НАТО могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны всего за несколько минут.

За Микитася внесли залог

За бывшего народного депутата Максима Микитася, подозреваемого в организации схемы по завладению недвижимостью Национальной гвардии Украины, внесли залог. Сообщается, что залог составил 5,5 млн гривен.

Нидерланды проведут дополнительное расследование авиакатастрофы MH17

Парламент Нидерландов принял решение о дополнительном расследовании по делу авиакатастрофы MH17 в Украине. Расследование будет касаться роли Украины в вопросе закрытия воздушного пространства на Донбассе в момент катастрофы.

СБУ вывела на подконтрольную Украине территорию свидетеля агрессии РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины вывела на подконтрольную украинской власти территорию еще одного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине. Правоохранители установили, что из-за материальных трудностей мужчина поступил в ремонтную роту так называемого "2 армейского корпуса народной милиции ЛНР", где чинил поврежденную в боях военную технику боевиков.

Белый дом запретил свидетелю давать показания по делу об импичменте Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа дала распоряжение не появляться для дачи показаний по делу об импичменте Трампа американскому послу в Европейском союзе (ЕС) Гордону Сондленду. По словам адвоката Роберта Лускина, у Сондленда не было другого выбора, кроме как следовать указаниям администрации, так как он является сотрудником государственного департамента.

Кабмин поручил "Нафтогазу" обеспечить газом Молдову без участия "Газпрома"

Кабинет министров Украины поручил содействовать импорту Молдовой газа без участия российского "Газпрома". Согласно распоряжению, НАК "Нафтогаз Украины", "Укртрансгаз", ПАО "Винницагаз", Винницкая облгосадминистрация, Министерство энергетики и защиты окружающей среды должны принять все действенные меры для обеспечения газом приграничного города Могилева-Подольского Винницкой области "для решения вопроса относительно импорта Республикой Молдова газа из ЕС без участия ПАО "Газпром".

Церковь Греции соберет внеочередной собор для рассмотрения украинского вопроса

Архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей Украинской православной церкви (ПЦУ) Евстратий Зоря сообщил, что в субботу, 12 октября, соберется внеочередной собор иерархов церкви Греции для рассмотрения рассмотрения вопроса об автокефалии украинской церкви

У Эрдогана отреагировали на угрозы Трампа уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп накануне пригрозил Турции экономическими санкциями, если будут предприняты "запретные" действия в Сирии, после вывода американских войск. У Эрдогана отреагировали на угрозы Трампа. Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что Турция готова осуществить свои собственные планы, когда речь идет о национальной безопасности, и не может контролироваться угрозами.

Соперник Усика провалил допинг-тест перед боем

Голландец Тайрон Спонг, который должен был стать первым соперником Александра Усика в супертяжелом дивизионе, попался на применении запрещенных препаратов. Об этом сообщил один из промоутеров украинца Эдди Хирн.

Синоптик рассказала, когда в Украину придет бабье лето

Погода в Украине: бабье лето придет в воскресенье, 13 октября. Об этом написала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, хотя ночью 9 октября еще будут наблюдаться заморозки, однако днем ​​в среду начнется потепление.