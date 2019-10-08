Кабмин поручил "Нафтогазу" обеспечить газом Молдову без участия "Газпрома"

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Газ будет поступать из стран ЕС

Кабинет министров Украины поручил содействовать импорту Молдовой газа без участия российского "Газпрома". Об этом говорится в распоряжении правительства от 29 сентября 2019 г. № 921-р, которое обнародовано на сайте правительства.

Согласно распоряжению, НАК "Нафтогаз Украины", "Укртрансгаз", ПАО "Винницагаз", Винницкая облгосадминистрация, Министерство энергетики и защиты окружающей среды должны принять все действенные меры для обеспечения газом приграничного города Могилева-Подольского Винницкой области "для решения вопроса относительно импорта Республикой Молдова газа из ЕС без участия ПАО "Газпром"".

Напомним, в июле 2019 года глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина ведет с Молдвой переговоры о транспортировке газа из Европы в эту страны.

Коболев отметил, что основная задача, которую сейчас необходимо решить - это подписать соглашения между операторами ГТС обеих стран о взаимодействии во всех точках подключения в соответствии с европейскими правилами.

Ранее премьер-министр Республики Молдова Майя Санду заявила, что Молдова сейчас закупает газ у "Газпрома" по цене, по которой могла бы получать реверсный газ из Украины.

Отметим, президент Молдовы Игорь Додон опасается, что Россия прекратит транзит газа через Украину с 2020 года, оставив Молдову без газа.