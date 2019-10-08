Синоптик рассказала, когда в Украину придет бабье лето

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ночью 9 октября в Украине будут наблюдаться заморозки

Погода в Украине: бабье лето придет в воскресенье, 13 октября. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, хотя ночью 9 октября еще будут наблюдаться заморозки, однако днем ​​в среду начнется потепление.

"В Украине 9 октября еще будет свежо. На востоке, в центральных областях и даже на юге ближайшей ночью будут наблюдаться заморозки 0-5 градусов. Без заморозков - Одесская область, Винницкая область и Крым. На остальной территории ночью предполагается +3 +7 градусов. В среду в дневные часы наконец начинается потепление", - написала синоптик.

Диденко сообщила, что днем ​​9 октября температура воздуха повысится до +12 +18 градусов, причем 18 градусов преимущественно ожидается на юго-западе. На востоке ожидается +10 +13 градусов. В северных районах Черниговской и Сумской областей еще местами побудет +7 +12 градусов.

По ее данным, в среду ветер будет порывистым, до сильного. Завтра в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь на севере и западе вероятны небольшие дожди.

"В Киеве среда уже будет теплее. Ночью - без заморозков, +4 +5 градусов, а днем ​​ожидается около +12 градусов. Правда, будет облачно и даже небольшой дождь. Но не огорчайтесь, ибо тепло будет набирать обороты. Уже в воскресенье, 13 октября, по предварительным прогнозам... все снова будут радоваться солнцу и уютном теплу. П похоже, что таки с воскресенья, с 13-го октября, в Украину идет бабье лето!.. На Покрову, День защитника Украины также ожидается прекрасная погода - без осадков и +17 +22 градуса", - подчеркнула синоптик.

Напомним, ранее Диденко анонсировала, что со среды, 9 октября, в Украине постепенно начнет теплеть.

Как писало РБК-Украина ранее, погода в Украине во вторник, 8 октября, будет холодной, ночью ожидаются морозы. Синоптик предупреждала, что 8 октября в Украине будет преобладать воздушная масса арктического происхождения.

Добавим также, на выходных 27 и 28 сентября в Украине также наблюдалось ощутимое потепление. Днем 28 сентября температура воздуха составила до +15 +20 градусов, а 29 сентября - до +18 +24 градусов.