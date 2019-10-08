В Кремле назвали неважным мнение других стран о роли РФ в конфликте на Донбассе

Фото: Дмитрий Песков (УНИАН)

Кремль, как и прежде, не признает себя участником конфликта на Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что неважно, кто считает Россию участником войны на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отвечая на вопрос о том, почему даже ближайшие союзники России и, в частности, Беларусь, считают Россию участником конфликта в этом регионе, Песков сказал:

"Неважно, кто кем кого считает. Здесь важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. А главное, важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой, я имею в виду проблему юго-востока", - заявил он.

Отметим, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на Донбассе идет конфликт России и Украины. В свою очередь Песков заявил, что не слышал подобных высказываний Лукашенко и добавил, что "конфликт на Донбассе является конфликтом внутри Украины".

Напомним, ранее Песков заявил, что Кремль якобы не является стороной конфликта и не может повлиять на отвод сил боевиков, но в то же время признал, что РФ имеет влияние на "ЛДНР".

Также РБК-Украина сообщало, что 7 октября должно было состояться разведение сил в Петровском и Золотом, но эти планы прервали боевики, которые начали обстреливать район разведения войск. За сутки незаконные вооруженные формирования 27 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, в октябре должна была состояться встреча в нормандском формате, но представители президента РФ Владимира Путина заявили, что считают ее маловероятной из-за якобы напряженного графика главы государства.