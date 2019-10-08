Соперник Усика провалил допинг-тест перед боем

Фото: Усик - Спонг (twitter.com/EddieHearn)

Спонг попался на применении запрещенных препаратов

Голландец Тайрон Спонг, который должен был стать первым соперником Александра Усика в супертяжелом дивизионе, попался на применении запрещенных препаратов. Об этом в Twitter сообщил один из промоутеров украинца Эдди Хирн.

"С нами связалось VADA и сообщило, что результаты допинг-пробы Тайрона Спонга плохие. Они отправлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс. Дополнительная информация будет опубликована позже. У нас есть запасные соперники", - написал он.

We have been contacted by VADA to inform us that there has been an adverse finding in Tyrone Spong’s test. It has been sent to the State of Illinois commission and further information will be released in the morning. We have reserve opponents standing by. — Eddie Hearn (@EddieHearn) October 7, 2019

В комментарии ESPN Хирн добавил, что уже ведет переговоры с тремя-четырьмя боксерами. Также сообщается, что тест Спонга показал наличие в организме кломифена, который используется для повышения тестостерона у мужчин.

Отметим, Усик завершил подготовку к поединку и прибыл в Чикаго на дебютный бой в супертяжелом весе, который запланирован на 12 октября. На поединок почти не осталось билетов в свободном доступе.

Напомним, изначально Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе против 38-летнего француза камерунского происхождения Карлоса Такама 25 мая, но тогда бой был отменен из-за травмы украинца.

Поединок перенесли на осень, но камерунец сменил промоутера, который решил двигать его карьеру в другом направлении.

Среди потенциальных претендентов на поединок с Александром также назывались американец Брайант Дженингс и россиянин Андрей Федосов.