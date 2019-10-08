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Белый дом запретил свидетелю давать показания по делу об импичменте Трампа

Новости » В мире    08.10.2019 - 16:08
Белый дом запретил свидетелю давать показания по делу об импичменте Трампа
Фото: Гордон Сондленд (flickr.com/AmCham_EU)

Белый дом запретил Гордону Сондленду давать показания

Администрация президента США Дональда Трампа дала распоряжение не появляться для дачи показаний по делу об импичменте Трампа американскому послу в Европейском союзе (ЕС) Гордону Сондленду. Об этом сообщает New York Times.

По словам адвоката Роберта Лускина, у Сондленда не было другого выбора, кроме как следовать указаниям администрации, так как он является сотрудником государственного департамента.

"Посол Сондленд глубоко разочарован тем, что сегодня он не сможет давать показания. Посол Сондленд твердо верит, что он всегда действовал в интересах Соединенных Штатов, и он готов ответить на вопросы комитета полностью и правдиво", - сообщил адвокат.

Напомним, Гордон Сондленд должен был давать во вторник показания в Конгрессе по делу о давлении Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 4 октября, демократы направили письмо вице-президенту Майку Пенсу с просьбой предоставить документы относительно его встречи с Зеленским. В США подозревают, что Трамп мог использовать Пенса для давления на украинского лидера.

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