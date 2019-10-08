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СБУ вывела на подконтрольную Украине территорию свидетеля агрессии РФ

Новости » Происшествия    08.10.2019 - 11:03
СБУ вывела на подконтрольную Украине территорию свидетеля агрессии РФ
Иллюстративное фото (УНИАН)

По решению суда украинец освобожден от уголовной ответственности

Контрразведка Службы безопасности Украины вывела на подконтрольную украинской власти территорию еще одного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, он не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений. Также он предоставил следствию доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине. По решению суда он освобожден от уголовной ответственности.

СБУ вывела на подконтрольную Украине территорию свидетеля агрессии РФФото: задержанный (ssu.gov.ru)

Правоохранители установили, что из-за материальных трудностей мужчина поступил в ремонтную роту так называемого "2 армейского корпуса народной милиции ЛНР", где чинил поврежденную в боях военную технику боевиков.

Напомним, в Донецкой области Служба безопасности Украины задержала женщину, которая передавала разведывательные данные об украинских военных боевикам так называемой "Донецкой народной республики".

Ранее РБК-Украина сообщало, что на территории оккупированных Донецка и Луганска началась "перепись населения". В "республиках" проводятся "переписи" путем поквартирного обхода населения, который будет проводиться с 1 по 14 октября. Как сообщалось, жители Донбасса вощзмущены сбором данных об общественной активности, которые боевики называют "перепись населения".

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