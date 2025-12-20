ua en ru
Залізничне сполучення Одеса - Кишинів відновлено

Україна , Субота 20 грудня 2025 21:22
UA EN RU
Залізничне сполучення Одеса - Кишинів відновлено Фото: відновлено залізничне сполучення між Одесою та Кишинівом (Getty Imsges)
Автор: Марина Балабан

Вперше з 2022 року відновлено залізничне сполучення Одеса - Кишинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Укрзалізниця" відновила рух поїздів між Одесою та Кишиневом - уперше з 2022 року.

Продаж квитків з Одеси вже відкрито на щоденній основі.

Майже 60% квитків було продано лише за перші 3 години після відкриття продажу.

Зараз заповненість рейсів становить:
• 61% — з Одеси;
• 93% — з Києва.

Залізничні маршрути з України до країн Європи

Нагадаємо, 14 грудня "Укрзалізниця" запустила зручні маршрути до країн Європи.

Із Харкова, Полтави, Києва та Львова тепер зручно доїхати до Праги, Відня, Зальцбурга та Мюнхена, а для жителів Запоріжжя й Дніпра з’явилися додаткові стиковки до Західної Європи.

Зокрема, поїзд №63/64 "Оберіг" Харків - Київ - Перемишль став базовим для подорожей зі сходу України до ЄС. У Перемишлі він має зручні пересадки на європейські поїзди до Німеччини, Австрії та Чехії.

Також в "Укрзалізниці" розповіли про прямий поїзд в Румунію і пояснили, як швидко доїхати з Києва до аеропорту в Бухаресті. Так, сполучення з Румунією забезпечує прямий щоденний поїзд №99/100 "Київ - Бухарест". Він дозволяє дістатися до столиці цієї країни без зайвих пересадок.

Раніше РБК-України писало, що "Укрзалізниця" оновила графік руху на 2025-2026 роки, який набуває чинності з 14 грудня. Нововведення передбачають розширення внутрішніх та міжнародних маршрутів, коригування розкладів і впровадження нових форматів перевезень.

Ще ми розповідали, коли у спальних потягах УЗ з'явиться Wi-Fi та що ще може змінитись для пасажирів.

Крім того, в УЗ повідомили, які квитки можуть подорожчати для пасажирів й чому.

