Железнодорожное сообщение Одесса - Кишинев восстановлено

Украина, Суббота 20 декабря 2025 21:22
Железнодорожное сообщение Одесса - Кишинев восстановлено Фото: восстановлено железнодорожное сообщение между Одессой и Кишиневом (Getty Imsges)
Автор: Марина Балабан

Впервые с 2022 года возобновлено железнодорожное сообщение Одесса - Кишинев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю".

"Укрзалізниця" возобновила движение поездов между Одессой и Кишиневом - впервые с 2022 года.

Продажа билетов из Одессы уже открыта на ежедневной основе.

Почти 60% билетов было продано только за первые 3 часа после открытия продаж.

Сейчас заполненность рейсов составляет:

  • 61% - из Одессы;
  • 93% - из Киева.

Железнодорожные маршруты из Украины в страны Европы

Напомним, 14 декабря "Укрзалізниця" запустила удобные маршруты в страны Европы.

Из Харькова, Полтавы, Киева и Львова теперь удобно доехать в Прагу, Вену, Зальцбург и Мюнхен, а для жителей Запорожья и Днепра появились дополнительные стыковки в Западную Европу.

В частности, поезд №63/64 "Оберіг" Харьков - Киев - Перемышль стал базовым для путешествий с востока Украины в ЕС. В Перемышле он имеет удобные пересадки на европейские поезда в Германию, Австрию и Чехию.

Также в "Укрзалізниці" рассказали о прямом поезде в Румынию и объяснили, как быстро доехать из Киева в аэропорт в Бухаресте. Так, сообщение с Румынией обеспечивает прямой ежедневный поезд №99/100 "Киев - Бухарест". Он позволяет добраться до столицы этой страны без лишних пересадок.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзалізниця" обновила график движения на 2025-2026 годы, который вступает в силу с 14 декабря. Нововведения предусматривают расширение внутренних и международных маршрутов, корректировку расписаний и внедрение новых форматов перевозок.

Еще мы рассказывали, когда в спальных поездах УЗ появится Wi-Fi и что еще может измениться для пассажиров.

Кроме того, в УЗ сообщили, какие билеты могут подорожать для пассажиров и почему.

