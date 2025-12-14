Без зайвих пересадок: "Укрзалізниця" запустила зручні маршрути до ЄС
З 14 грудня в Україні запрацював новий графік руху поїздів, який суттєво розширив можливості подорожей до країн Європейського Союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал "Укрзалізниці".
З набуттям чинності нового графіка кількість міжнародних маршрутів "УЗ" зросла з 11 до 17.
Із Харкова, Полтави, Києва та Львова тепер зручно доїхати до Праги, Відня, Зальцбурга та Мюнхена, а для жителів Запоріжжя й Дніпра з’явилися додаткові стиковки до Західної Європи.
Слобожанщина - Європа: ключовий маршрут
Поїзд №63/64 "Оберіг" Харків - Київ - Перемишль став базовим для подорожей зі сходу України до ЄС. У Перемишлі він має зручні пересадки на європейські поїзди до Німеччини, Австрії та Чехії.
Графік відправлень:
Харків - 23:50
Київ - 08:05
Львів - 14:49
Перемишль - 16:59
На всьому маршруті доступні спальні вагони.
Пересадки на ключові міста Європи
На Мюнхен: Вже за годину після прибуття до Перемишля - о 17:54 - відправляється поїзд EN 417 / EC 40417, який прибуває до Мюнхена о 10:24.
По дорозі - зупинки у Відні, Зальцбурзі та Празі.
Зворотно поїзд вирушає з Мюнхена о 18:35 та дозволяє без проблем повернутися до Львова, Києва й Харкова.
На Берлін: Також доступна пересадка на поїзд EC 430, який відправляється о 18:54 та прибуває до Берліна о 06:12.
Рейс має групи вагонів до Щецина та Свиноуйсьця.
Альтернатива через Холм
Поїзд №93/94 Харків - Київ - Холм курсує щоденно й підходить для подальших подорожей Польщею та країнами ЄС.
Харків - 16:56
Київ - 23:57
Холм - 10:47
Придніпров’я - Західна Європа
- Поїзд №31/32 Запоріжжя - Дніпро - Перемишль
Дає можливість зручно пересісти на поїзд EC58 GALICJA до Берліна. Рейси до та з Берліна виконує PKP InterCity.
- Поїзд №119 Дніпро - Київ - Холм
Ще один маршрут із пересадкою у Холмі на поїзд до Варшави та Берліна, що дозволяє подорожувати без зайвих нічних очікувань.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" оновила графік руху на 2025-2026 роки, який набуває чинності з 14 грудня. Нововведення передбачають розширення внутрішніх та міжнародних маршрутів, коригування розкладів і впровадження нових форматів перевезень.
Раніше в "УЗ" попередили про коригування та тимчасове скасування окремих приміських рейсів у грудні через проведення ремонтних робіт у низці регіонів. Частина поїздів курсуватиме за оновленими маршрутами або розкладом, а деякі рейси буде призупинено.