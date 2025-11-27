Більше поїздів і нових напрямків: все, що відомо про оновлені графіки УЗ на 2026 рік

"Укрзалізниця "презентувала новий графік руху на 2025-2026 роки, який почне діяти вже 14 грудня. Компанія розширює мережу внутрішніх і міжнародних рейсів, оптимізує розклад та вводить нові моделі перевезень, аби забезпечити вищий комфорт і доступність подорожей для пасажирів по всій Україні та за її межами.

Детальніше про майбутні нововведення "Укрзалізниці" - в матеріалі РБК-Україна.

За 11 місяців цього року "Укрзалізниця" перевезла понад 25 млн пасажирів - майже на пів мільйона більше, ніж торік. Влітку компанія протестувала модель додаткових денних перевезень, яка дозволила у пікові дні отримати понад 7 000 додаткових місць на добу.

Цей підхід стане основою планування на 2026 рік: пропозицію місць у пікові періоди збільшать на 20%, а загалом пасажирам буде доступно ще 2 млн місць.

Голова правління УЗ Олександр Перцовський наголосив, що підвищення ефективності рухомого складу - ключ до збільшення перевезень та розширення можливостей пасажирів.

УЗ прискорює 40 поїздів та економить пасажирам тисячі хвилин

Укрзалізниця прискорить рух 40 поїздів, що загалом зекономить пасажирам 3145 хвилин - майже дві доби. Це стало можливим завдяки ефективному використанню денних обігових поїздів між основними рейсами.

Нові внутрішні сполучення та оновлення маршрутів

Поїзд №47/48 Барвінкове - Чоп

Новий маршрут покликаний підтримати мешканців прифронтової Донеччини, які зараз користуються мультимодальним сполученням. Рейс дозволить швидко дістатися реабілітаційних центрів та карпатських локацій, а також міжнародного хабу в Чопі.

Поїзд №33/34 Кривий Ріг - Івано-Франківськ

Це зручний шлях із центральних областей до Прикарпаття та туристичних пунктів заходу країни.

Оновлений маршрут №113/114 Харків - Ужгород

Історичний соціально важливий рейс отримав продовження до Закарпаття. Він забезпечить стабільне сполучення Полісся та Волині з гірськими регіонами та східними областями.

Посилення доступу до гірських напрямків

У новому графіку вже понад 40 поїздів прямують у напрямку Карпат та реабілітаційних центрів, половина з них - із прифронтових регіонів.

Львів - Ворохта: тепер на постійній основі

Регіональний поїзд на ДПКр-3 працюватиме постійно та забезпечуватиме пересадки для інших регіонів у період зимового сезону.

Продаж квитків на новий графік уже відкрито.

Щогодинний рух між Києвом та Львовом

"Укрзалізниця" запроваджує тактову модель на головному напрямку країни: потяги курсуватимуть щогодини та за стабільним розкладом.

Тактовий рух, поширений у Німеччині, Австрії чи Нідерландах, робить поїздки передбачуваними, а роботу залізниці - рівномірною та менш залежною від пікових навантажень.

Новий поїзд Ужгород - Відень: євроспальні вагони та зручні стиковки

Вперше з Ужгорода курсуватиме нічний поїзд №7/346-347/8 до Відня у складі європейських спальних вагонів. Маршрут проходитиме новозбудованою євроколією, через Будапешт - Келенфельд та із виходом до аеропорту Феріхедь.

Відправлення з Ужгорода - 23:19, прибуття до Відня - 8:53

Зворотно - відправлення о 19:08, а прибуття о 6:15

Рейс має узгоджену пересадку в Чопі на поїзд Ужгород - Київ.

Крім того, УЗ скоротила час у дорозі для сполучення Київ - Відень більш ніж на 2 години та збільшила пропозицію місць на рейсі Ужгород - Відень на 25%.

Міжнародні сполучення через Чоп збільшені на понад 1000 місць на добу.

Берегово - Будапешт: прямий маршрут євроколією

Новий маршрут до Угорщини пройде новозбудованою євроколією та з’єднає Берегово, Чоп, Ньїредьгазу та Будапешт:

Поїзд №36/35, 32/37 прямуватиме через аеропорт Феріхедь і Чоп.

Додатковий регіональний рейс №644/647 Ужгород - Захонь забезпечить вихід на поїзди угорської мережі.

До Німеччини з однією пересадкою: нова синхронізація рейсів

З урахуванням того, що у Німеччині проживає понад 1,14 млн українців із тимчасовим захистом, УЗ узгодила графік із польськими та німецькими залізницями.

З грудня 2025 року кількість потягів між Польщею та Німеччиною зросте з 11 до 17 - на 54%.

Пересадки у Перемишлі

№51К Київ - Перемишль: пересадка на Via Regia до Лейпцига.

№63/64 Харків - Перемишль: зручний перехід на Carpatia до Мюнхена.

№31/32 Запоріжжя - Перемишль: пересадка на EC58 до Берліна.

Пересадки у Холмі

№119/120 Дніпро - Холм: подорож із двома пересадками до Берліна через Варшаву.

Доступні також нічні поїзди EC430 та EC440.

Прискорення рейсів до Варшави та Холма

Поїзд №67/68 Київ - Варшава скоротив час у дорозі більш ніж на 2 години. Рейс прибуває та відправляється з центрального вокзалу Варшави.

Оновлений поїзд №23/34 Київ - Холм тепер забезпечує найшвидшу пересадку до Варшави - всього пів години очікування.