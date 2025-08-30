"Залишиться в історії": як реагують на вбивство Парубія в Україні і світі

Україна

Володимир Зеленський

Президент України після перших звісток про загибель Парубія заслухав доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та генпрокурора Руслана Кравченка.

"Мої співчуття рідним та близьким. Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці", - зазначив президент.

Пізніше глава держави повідомив, що злочин був ретельно підготовлений. До розслідування залучили СБУ.

"Говорив також із Василем Малюком. Служба безпеки України залучена до розслідування. Доручив невідкладно представляти нашому суспільству перевірену інформацію", - додав Зеленський.

Кирило Буданов

Керівник ГУР Міноборони висловив співчуття рідним та близьким Андрія Парубія, який "загинув від ворожих куль".

"Вороги нездатні підкорити Україну силою, тому вдаються до тероризму, намагаються посіяти страх, спровокувати суспільну напругу та хаос, щоб зламати волю української нації до спротиву", - зазначив Буданов.

Дмитро Лубінець

Омбудсмен з прав людини також висловив співчуття з приводу передчасної смерті колишнього голови Верховної Ради України.

"Він був небайдужим до своєї країни, свого народу. Андрій Парубій залишиться в історії України", - наголосив Лубінець.

Ігор Клименко

"Сьогодні Україна втратила Андрія Парубія. Світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким Андрія Володимировича. Усі необхідні сили вже працюють на місці події. Зараз головне - дати правоохоронцям час, щоб з’ясувати всі обставини та знайти стрільця", - зазначив глава МВС.

Руслан Стефанчук

Чинний спікер парламенту нагадав, що Андрій Парубій із юності присвятив життя боротьбі за незалежність України.

"Від імені Верховної Ради України висловлюю співчуття рідним і близьким Андрія. Вічна пам’ять", - відзначив Стефанчук.

Світ

ЄС

Президентка Європарламенту Роберта Метцола заявила, що "глибоко шокована жахливим вбивством голови ВРУ Андрія Парубія".

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова закликала притягнути до відповідальності винних у вбивстві екс-спікера парламенту.

"Шокована та глибоко засмучена вбивством Андрія Парубія у Львові. Колишній спікер Верховної Ради та борець за українську демократію. Винних необхідно притягнути до відповідальності", - резюмувала вона.

Польща

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів, що познайомився з Андрієм Парубієм у 2014 році. За його словами, Парубій допоміг Польщі евакуювати консульство із Севастополя під час російської окупації.

"Новина про його вбивство у Львові шокує. Я висловлюю щирі співчуття його близьким та всій українській нації, яка втратила одного зі своїх найкращих синів", - написав він в X (Twitter).