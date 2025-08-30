"Кур'єр" Glovo у шоломі? У поліції розповіли, кого розшукують за вбивство Парубія

Поліція не розкриває деталей щодо стрільця, який вбив екс-голову Верховної Ради Андрія Парубія 30 серпня. Проте відомо, що підозрюваний міг бути замаскований під кур'єра Glovo.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ГУНП у Львівській області Олександра Шляховського на брифінгу.

"Ми встановлюємо особу, яка була в шоломі і мала ззовні схожий одяг (як у кур'єрів Glovo, - ред.), яка попередньо може бути причетна до скоєння злочину", - сказав Шляховський.

Варто додати, що раніше у мережі опублікували відео нібито моменту нападу на Андрія Парубія. На кадрах видно, що невідома особа, ймовірно, чоловік у шоломі та з пакунком сервісу доставки їжі Glovo підійшов до Парубія та здійснив кілька пострілів.

У поліції заявили, що ще не встановили особу нападника. Також правоохоронці заперечили, що вийшли на слід підозрюваного.